Путин и Медведев в музее "Херсонес Таврический" изучили древнюю присягу граждан полиса

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетили государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический", где ознакомились с планами по его обустройству. Пояснения главе государства и руководителю правительства давал секретарь Патриаршего совета по культуре архимандрит Тихон (Шевкунов), который рассказал планах по дальнейшему развитию комплекса.

Помимо парка, Путин и Медведев осмотрели и музей. Внимание президента привлекла табличка с выдержкой из древней присяги граждан Херсонеса. "Я буду единомыслен относительно благосостояния города и граждан и не предам ни Херсонес, ни керкинитиды, ни Прекрасной бухты, ни прочих укреплений, ни из остальной области, которою херсонеситы владели или владеют", - зачитал Путин.

В настоящее время заповедник является одним из крупнейших научно-исследовательских центров, где ведут исследовательскую работу ученые-археологи со всего мира и проходят практику студенты. Музейная коллекция насчитывает более 214 тыс. экспонатов. Ежегодно музей посещают десятки тысяч экскурсантов.

Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" является одним из старейших музеев России. Он был создан на месте основанного в 1892 году музея Императорской археологической Комиссии ("Склада местных древностей"). В 2017 году исполняется 190 лет с начала раскопок Херсонеса Таврического, 170 лет со дня рождения основателя музея К.К. Косцюшко-Валюжинича и 125 лет со дня основания музея.