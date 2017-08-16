Закрытая 12 лет назад античная экспозиция Херсонеса начнет работать 19 августа

МИД Сирии: инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был сфабрикован боевикамиМеждународная панорама 16 августа, 15:29
Комиссия РФС поставила низкую оценку Федотову за судейство игры "Зенит" - "Ахмат"Спорт 16 августа, 15:20
Жители Бурятии выступили за запрет использования моторных лодок в период нереста омуляСибирь 16 августа, 15:19
Прокуратура в Тюмени проводит проверку по факту невыплаты зарплаты работникам банка "Югра"Новости Урала 16 августа, 15:03
Вымогательство или ложный донос: суд начал слушать дело Улюкаева по существуПроисшествия 16 августа, 15:02
Двум жителям Урала грозит до 10 лет колонии по делу о хищении денег пайщиков "Бухты Квинс"Новости Урала 16 августа, 14:48
Закрытая 12 лет назад античная экспозиция Херсонеса начнет работать 19 августаВ стране 16 августа, 14:34
Омский суд утвердил приговор виновным в падении крана, при котором погибли четыре человекаСибирь 16 августа, 14:32
Сорок лет без "короля": в США вспоминают Элвиса ПреслиКультура 16 августа, 14:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Античная экспозиция музея-заповедника "Херсонес Таврический", которая была закрыта 12 лет назад, вновь откроется 19 августа этого года. Об этом в среду журналистам сообщила директор музея Светлана Мельникова.
"Я чувствую себя сейчас совершенно счастливым человеком, нигде и никогда я не видела, чтобы люди так ждали открытия нового музея, и 19 августа в 14:00 откроется музей античной истории, который был закрыт 12 лет", - сказала Мельникова.
Ранее сообщалось, что Минкультуры РФ была утверждена концепция развития музея-заповедника "Херсонес Таврический" на ближайшие 10 лет. Сейчас музей получает средства из федерального бюджета, за счет которых ремонтируются экспозиционные площади и инфраструктура, на что в украинский период средств не выделялось. В частности, за счет этих средств восстанавливалась и античная экспозиция.