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Закрытая 12 лет назад античная экспозиция Херсонеса начнет работать 19 августа

В стране
16 августа, 14:34 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 16, августа. /ТАСС

Музей получает средства из федерального бюджета, за счет которых ремонтируются экспозиционные площади и инфраструктура, на что в украинский период средств не выделялось

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Музей-заповедник "Херсонес Таврический"

Музей-заповедник "Херсонес Таврический"

© Владимир Смирнов/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Античная экспозиция музея-заповедника "Херсонес Таврический", которая была закрыта 12 лет назад, вновь откроется 19 августа этого года. Об этом в среду журналистам сообщила директор музея Светлана Мельникова.

"Я чувствую себя сейчас совершенно счастливым человеком, нигде и никогда я не видела, чтобы люди так ждали открытия нового музея, и 19 августа в 14:00 откроется музей античной истории, который был закрыт 12 лет", - сказала Мельникова.

Ранее сообщалось, что Минкультуры РФ была утверждена концепция развития музея-заповедника "Херсонес Таврический" на ближайшие 10 лет. Сейчас музей получает средства из федерального бюджета, за счет которых ремонтируются экспозиционные площади и инфраструктура, на что в украинский период средств не выделялось. В частности, за счет этих средств восстанавливалась и античная экспозиция.

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