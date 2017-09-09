В День города в небе над Москвой напишут возраст столицы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пиротехническое шоу в честь 870-летия Москвы пройдет в субботу в 13 точках столицы на городских площадях, набережных и в парках. Об этом сообщает сайт мэра города.

Масштабный фейерверк начнется одновременно в 21:00 мск, чтобы зрители смогли комфортно и без спешки добраться домой после его окончания.

В небе над городом будут взрываться пионы, хризантемы, змейки, сердечки, мерцающие фигуры. Над Раушской набережной, парком Победы и Братеевским парком зрители шоу увидят число 870. Всего прозвучит 13 тыс. 260 залпов.

Где смотреть фейерверки

Посетители праздника смогут насладиться разноцветными огненными всполохами в центре Москвы на Раушской и Лужнецкой набережных. На юго-западе города фейерверки будут запускать в Южном Бутове около пустыря на улице Кадырова. На западе столицы пиротехническое шоу представят на Поклонной горе в парке Победы на Поклонной горе.

На севере Москвы фейерверки будут взрываться в небе над парком Дружбы в Левобережном районе, на северо-западе - на территории ландшафтного парка за физкультурно-оздоровительным комплексом "Аквамарин" на улице Рословка. На северо-востоке - в Лианозовском районе на берегу пруда у дома №38 по улице Новгородской. На востоке города пиротехническое шоу можно будет увидеть в городке имени Баумана на Измайловском острове, на юго-востоке - в парке "Кузьминки" около дома №3 по улице Заречье.

Те, кто окажется на юге Москвы в этот вечер, смогут наблюдать за фейерверками в двух точках: на набережной Москвы-реки в районе Братеевского парка (улица Борисовские Пруды, дом №25) или в Царицынском районе на улице Садово-Крестьянская. В Зеленограде пиротехники будут взрывать в небе разноцветные хризантемы и змейки на Озерной аллее около дома №4 стр. 2. Жители Троицкого и Новомосковского административных округов увидят фейерверк около спортгородка в городе Московский.

Трехметровое панно 870-летия

Помимо этого, на барже в акватории Москвы-реки напротив спорткомплекса "Лужники" и на 13 концертных площадках одновременно с запуском фейерверков загорятся трехметровые пиротехнические панно с числом 870. Их установят в парке искусств "Музеон", на Триумфальной площади и около Патриарших прудов. Также панно будут в Екатерининском парке, в парке Новой Олимпийской Деревни и в парке Речного вокзала.

Кроме того, трехметровые горящие цифры можно будет увидеть на территории музея-усадьбы "Царицыно", на аллее Космонавтов, в зоне отдыха "Тропарево" и в Строгинской пойме в природно-историческом парке "Москворецкий".

Также панно будут установлены на набережной Москвы-реки в парке "Печатники", на центральной площади в Зеленограде и в городском округе Щербинка.