Правопорядок в День города и на выборах в Москве обеспечат более 40 тыс. человек

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Более 40 тыс. человек будут обеспечивать безопасность 9 и 10 сентября в Москве во время празднования 870-летия столицы и муниципальных выборов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"9 сентября в Москве состоятся массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня города, 10 сентября состоятся выборы советов депутатов муниципальных округов Москвы. В обеспечении правопорядка и безопасности граждан планируется задействовать более 40 тыс. человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в охране порядка будут задействованы, в частности, более 22 тыс. сотрудников полиции, более 10 тыс. сотрудников Росгвардии, 4 тыс. членов добровольных народных дружин и общественных формирований правоохранительной направленности. "Также в обеспечении охраны общественного порядка будут задействованы курсанты Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя", - сообщил представитель столичной полиции.

День города традиционно отмечается в Москве в первую субботу сентября. Мероприятия к 870-летию столицы пройдут на площадках по всей Москве, для москвичей и гостей города подготовлены концерты, фотовыставки, показы мод, театрализованные постановки, экскурсии. Торжественная церемония открытия Дня города на Красной площади начнется в 12:00 мск и будет транслироваться в прямом эфире на всех городских площадках. Общегородской праздник начнется в 13:00 мск под звуки гимна Москвы.

10 сентября в Москве пройдут масштабные муниципальные выборы - депутатов районных советов выберут в 125 муниципалитетах (во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве). В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулись 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.