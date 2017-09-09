В Москве открывают инновационный парк "Зарядье"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московские власти официально открывают инновационный парк "Зарядье", который находится на месте снесенной пять лет назад гостиницы "Россия" рядом с Кремлем. Открывающийся парк в субботу намерен посетить президент РФ Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Площадь объекта составляет 130 тыс. кв. м. Он станет первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. Вход в парк для посетителей и гостей столицы будет открыт с 11 сентября, он будет бесплатным и круглосуточным.

Уникальность парка

Главной особенностью парка "Зарядье" является инновационная система мощения, позволяющая добиться визуального взаимодействия искусственного покрытия и растительности. Пешеходное пространство связывает между собой четыре ландшафтные зоны парка: лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Они террасами спускаются от улицы Варварки к Москве-реке. Всего высажено 600 деревьев и 8 тыс. кустарников.

Посетители смогут прогуляться по траве, отдохнуть на склонах и полянах, не встречая препятствий в виде заборов.

При возведении "Зарядья" инженеры применили уникальный пеностекольный щебень, который позволил решить проблему с нагрузками на бетонные перекрытия, находящихся под ландшафтным парком помещений (магазины, подземные парковки, технические помещения).

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, парящий мост станет одной из лучших смотровых площадок Москвы. Мост связывает парк с рекой и является обзорной точкой с видами на Кремль, сам парк и центральные набережные. Он представляет из себя 70-метровую площадку, возведенную на высоте 140 м (около 50 этажей) над Москвой-рекой.

Помимо моста посетители смогут посетить необычный тематический центр "Ледяная пещера". Внутри нее находятся тоннели и арки, покрытые инеем, температура воздуха в них составит от -5 до -12 градусов.

По оценкам специалистов, парк будут посещать до 12 млн человек в год. "Зарядье" соединит пешеходные и туристические маршруты центра - от Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьевых гор.

Биотехнологии для школьников

Парк "Зарядье" при поддержке Фонда инфраструктурных образовательных программ российского медуниверситета им. Н. И. Пирогова запустит серию просветительских программ для школьников от 8 до 15 лет. Участники программ смогут получить знания в сфере биотехнологии, нанотехнологий, физиологии, биохимии и геномики (изучение генома и генов живых организмов). Кроме того, они смогут проводить эксперименты на настоящем оборудовании, к примеру, расшифровывая ДНК.

Инфографика Парк "Зарядье" в Москве Уникальный парк площадью 130 тыс.квадратных метров расположен на месте снесенной в 2006 году гостиницы "Россия", напротив Кремля. Его открытие запланировано на сентябрь 2017 года. Вход в парк будет бесплатным и круглосуточным.