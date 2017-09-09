Путин примет участие в праздновании 870-летия Москвы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу примет участие в праздновании 870-летия Москвы. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства побывает на Красной площади, в новом парке "Зарядье" и олимпийском комплексе "Лужники".

Дорогая столица

Президент, как и в прошлом году, поздравит жителей столицы с Днем города с Красной площади. В этом году Москва отмечает 870-летие.

Как ранее отмечал президент, эта дата "символизирует множество важнейших событий отечественной истории, но, прежде всего, определяющую роль в собирании земель русских, становлении и укреплении российской государственности". Глава государства подчеркивал, что "всего за два века после своего основания как небольшого княжества Москва превратилась в державную столицу". По его словам, с тех пор "Россия и Москва - понятия неразделимые, все мы чувствуем это коренное единство, оно утверждалось на протяжении столетий, через преодоление тяжелейших испытаний, через блестящие победы".

По мнению Путина, "Москва для всех граждан России - особый, родной, любимый город, он дорог и для москвичей, и для тех, кто живет в тысячах километров от него". Такое отношение к Москве "понятно и объяснимо: ведь это столица нашей Родины, ее многогранное, величавое олицетворение, один из красивейших городов мира, поражающий своим великолепием, достоинством и самобытностью, своим неизменным притяжением и древней священной простотой", считает президент.

Парк рядом с Кремлем

Пресс-служба Кремля сообщила, что глава государства в субботу намерен посетить новый парк "Зарядье", открывающийся к празднику. Парк появился на месте снесенной гостиницы "Россия" по инициативе самого Путина. Он назван в честь одного из древнейших районов в центре Москвы, к востоку от Кремля, в южной части Китай-города. Район получил название Зарядье, так как находился за торговыми рядами на Красной площади.

В 1930-х район перестраивался, позже в нем планировалось возвести восьмую "сталинскую высотку", но проект реализован не был. В 1964 году на оставшемся фундаменте начали строить гостиницу "Россия" - самый большой отель в Европе. Однако спустя 40 лет власти Москвы решили гостиницу снести, в 2006 году здание демонтировали.

В 2004 году правительство Москвы поставило в градостроительную повестку дня возвращение району исторического облика, тогда же был проведен конкурс на лучший проект застройки. В январе 2012 года на тот момент премьер-министр Владимир Путин предложил мэру Москвы Сергею Собянину подумать над созданием парковой зоны на месте снесенной гостиницы. В середине августа 2012 года Собянин отменил проект реконструкции "России" в пользу парка.

Парк создан на принципах ландшафтного урбанизма: людям не навязываются определенные маршруты, а растения могут расти свободно. На территорию парка перенесены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. В августе в парке "Зарядье" шел монтаж купола филармонии и его остекление. Площадь купола составляет около 8,7 тыс. кв. м, на нем размещаются более 150 солнечных батарей, также в куполе предусмотрено смотровое окно с панорамным видом на Кремль.

Среди изюминок парка - ледяная пещера, где в любое время года будет поддерживаться минусовая температура, и "парящий" мост. На официальном сайте "Зарядья" сообщается, что "вход в парк будет круглосуточным и бесплатным".

Подготовка к чемпионату мира по футболу

В субботу Путин посетит также олимпийский комплекс "Лужники", где примет участие в церемонии открытия Большой спортивной арены. Этот стадион станет основной ареной предстоящего Чемпионата мира по футболу 2018 года. На нем пройдут матч открытия и финальный матч чемпионата.

В "Лужниках" глава государства даст старт туру кубка Чемпионата мира. Кубок посетит 24 российских города и 50 стран.

Как ранее сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, 9 сентября Путин встретится с президентом FIFA Джанни Инфантино. "Инфантино будет там [на стадионе "Лужники"] тоже находиться, насколько я знаю, поэтому, безусловно, они встретятся", - сказал представитель Кремля.

Инфографика Парк "Зарядье" в Москве Уникальный парк площадью 130 тыс.квадратных метров расположен на месте снесенной в 2006 году гостиницы "Россия", напротив Кремля. Его открытие запланировано на сентябрь 2017 года. Вход в парк будет бесплатным и круглосуточным.