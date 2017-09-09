Медведев поздравил москвичей с Днем города

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей столицы с 870-летием Москвы на своей странице в Facebook.

Ранее москвичей на Красной площади торжественно поздравил президент РФ Владимир Путин.

В Москве проходит празднование Дня города, культурно-развлекательная программа началась 9 сентября и насчитывает 400 мероприятий, среди которых театральные фестивали, музейные проекты, концерты и многочисленные экскурсии. В течение двух дней, 9 и 10 сентября, на Тверской улице будут работать тематические площадки "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает" и "Москва ставит рекорды".