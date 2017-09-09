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Тысячи москвичей и гостей города отмечают 870-летие столицы

Общество
9 сентября, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Фестиваль проходит более чем на 300 площадках столицы

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© Андрей Никеричев/АГН "Москва"
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"
© Александр Авилов/АГН "Москва"
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"
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© Андрей Никеричев/АГН "Москва"
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"
© Александр Авилов/АГН "Москва"
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Масштабное празднование 870-летия Москвы в самом разгаре. Сотни тысяч горожан и гостей столицы с самого утра стягиваются к центральным улицам города.

Благоволит гуляньям хорошая погода и позитивный прогноз на вечер. Улицы украсили тысячи праздничных плакатов c фотографиями городских памятников, исторических зданий и портреты ее знаменитых жителей. Повсюду музыка и приятные сюрпризы. Например, чтобы создать единую атмосферу праздника, москвичам раздают импровизированные "короны" с изображением известных столичных достопримечательностей.

Тверская "на любой вкус"

Больше всего гостей днем 9 сентября на Тверской улице. Здесь развлечения сменяют друг друга каждые 50 метров: в рамках фестиваля "Москва - город, где создается история" работают разные тематические площадки, которые удовлетворят интересы едва ли не любого посетителя.

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Скрипачи исполняют со сцены знаменитый "Полет шмеля" композитора Римского-Корсакова, чуть дальше актеры театра играют отрывок из спектакля "Юнона и Авось".

Дальше по улице, и лирический мотив праздника сменяет активная программа. Здесь уже другая музыка и другая публика. Молодежь соревнуется в искусстве паркура, кроссфита, единоборств, скейтбординга, фехтования, спортивных танцев и играх с мячом. Проходят соревнования по велофристайлу, боксу и смешанным единоборствам.

Для самых отважных организаторы соорудили "кольца Сатурна" (гибрид карусели и беговой дорожки), скалодром в виде ленты Мебиуса. Еще мгновение, и воображение зрителей поражает необычное зрелище - участник мероприятия совершает прогулку на велосипеде с квадратными колесами по специальному "волнистому" велотреку.

Столичные власти пояснили, что такой формат праздника выбран не случайно.

"Площадки "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает" и "Москва ставит рекорды" рассказывают о выдающихся москвичах - ученых и инженерах, композиторах и театральных деятелях, спортсменах и поэтах. Трудно сказать, сколько человек уже пришли на праздничные мероприятия, но мы допускаем, что общее число посетителей превысит показатели предыдущих лет", - сообщили ТАСС в оргкомитете праздника.

Гости из разных городов России

Многодетная мама Светлана Сазанова сделала подарок старшему и среднему сыновьям к новому учебному году - школьники Денис и Евгений давно мечтали побывать в Москве. Долгожданная поездка совпала с юбилеем столицы.

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"Мы буквально пару часов назад приехали из Тулы. Налегке: с собой только фотоаппарат и хорошее настроение", - сказала она. Сидя в коляске, двухлетнему Игорю трудно успевать за старшими братьями и достаточно проблематично дотягиваться до красочных декораций и арт-объектов. Зато в руках флажок с гербом Москвы и сладкая вата.

Еще один юный посетитель праздника пятилетний Дима Елисеев приехал в Москву из Саранска. В планах гостя столицы - совершить круиз по праздничной Москве-реке, посетить панораму "Бородинская битва" и самое главное - совершить прогулку в новом парке "Зарядье". До заветной цели путешественнику поможет добраться карта Москвы, где новый построенный объект отмечен крестиком.

Отдохнуть и перекусить можно прямо у стен Кремля. Здесь на ставшей пешеходной улице Моховая гостей угощают блюдами по старым рецептам: пирожками с капустой, вишней и мясом, пельменями с олениной и кулебякой с грибами и капустой.

Гуляния до утра

Фестиваль проходит более чем на 300 общегородских, окружных и районных площадках. В двухдневной праздничной программе принимают участие 100 музеев, театральных, танцевальных и музыкальных коллективов. В столице работают 4,5 тыс. артистов, музыкантов, лекторов и спортсменов. Завершит праздник 9 сентября грандиозный фейерверк.

Чтобы москвичи и гости столицы успели посетить как можно больше праздничных площадок, метрополитен будет работать до самого утра. Еще около 150 маршрутов наземного городского транспорта будут работать до трех часов ночи. По информации департамента транспорта, проезд пассажиров будут обеспечивать более 400 автобусов, троллейбусов и трамваев.

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