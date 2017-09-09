Москва отметит 870-летний юбилей оперой в парке, театральными фестивалями и салютом

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Культурно-развлекательная программа празднования Дня города пройдет 9 и 10 сентября и будет насчитывать 400 мероприятий, среди которых театральные фестивали, музейные проекты, концерты и многочисленные экскурсии. Об этом на своем официальном сайте сообщает департамент культуры Москвы.

"Департамент культуры города Москвы подготовил более 400 мероприятий, приуроченных к 870-летнему юбилею столицы, который пройдет 9 и 10 сентября на 300 площадках во всех округах Москвы", - говорится в сообщении.

Парк Горького и "Музеон"

В Парке Горького Международный театральный фестиваль "Яркие люди" объединит все виды искусства. В 14:15 начнется десятичасовое театрально-музыкальное представление "Цветные сны" от выпускников ГИТИСа и участников Liquid Theatre - режиссера Андрея Смирнова и художника Виталия Боровика. Зрители станут свидетелями шоу с участием акробатов, воздушных гимнастов, танцоров и оперных артистов.

Хедлайнерами праздника станут французская театральная компания Remue Mnage, уже более 15 лет создающая уличные постановки на стыке различных видов искусства: цирка, танца и музыки. Артисты покажут спектакль "Медвежья пасть" с участием артистов на ходулях в костюмах медведей. Еще одно уникальное шоу представит итальянская театральная труппа Corona - танцоры, акробаты и музыканты сыграют спектакль "Цветок лотоса".

В "Музеоне" 6-й Международный театральный фестиваль "Яркие люди" посвятит свою программу дизайну и моде. Посетители смогут самостоятельно изготовить модный аксессуар или арт-объект из эко-материалов. Трижды в день будут проходить модные показы от дизайнеров Москвы, а актеры в дизайнерских костюмах прочтут стихотворения современных поэтов. Также свои спектакли покажут столичные труппы "Эскизы в пространстве", "Фрик. Фабрик" и Театр Артема Гапоненко.

Сад "Эрмитаж"

Любители театра получат удовольствие и от посещения сада "Эрмитаж". Там 9 сентября в саду пройдет пятый ежегодный фестиваль "Театральный марш". В 12-часовом марафоне представят свои спектакли московские театры.

"Школа современной пьесы" покажет спектакль для детей и взрослых - "Вредные советы" по одноименному произведению Григория Остера. "Театриум на Серпуховке" представит мюзикл для всей семьи "Летучий корабль". Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко покажет концерт солистов "На голубом Дунае".

"Школа драматического искусства" в этом году готовит для фестиваля специальный проект под названием "Гиляровский". "Балет Москва" познакомит зрителей со спектаклем "Все пути ведут на север" ("Золотая Маска" в номинации "Лучший спектакль современного танца"). Зрители также увидят новую работу "Красные матросы" неоднократных номинантов "Золотой маски" Liquid.

Завершит театральный марафон рок-н-драма "Вий" по мотивам одноименной повести Гоголя и текстам песен рок-барда Вени Д'ркина - премьера Театра на Таганке. Театр имени Пушкина покажет спектакль "Рождество О. Генри" ("Золотая маска" в номинации "Работа режиссера").

Искусство под открытым небом

В Парке Победы на Поклонной горе 9 сентября можно будет услышать праздничный концерт, подготовленный Дорожным радио и телеканалом ТВЦ. Гостей ждут выступления таких популярных артистов, как Иосиф Кобзон, Денис Майданов, Анита Цой, Катя Лель, Сати Казанова, Марк Тишман.

10 сентября в12:00 и 14:30 там же пройдут показательные конные представления. Всадники продемонстрируют искусство верховой езды в исторической форме.

На Гоголевском, Никитском, Чистопрудном бульварах, а также на Арбате развернутся фотовыставки. В экспозициях будут собраны портреты представителей совершенно разных сфер деятельности - литературы, журналистики, медицины, образования, физической культуры, спорта, туризма.

Арбат, сцена у Театра имени Евгения Вахтангова примет межмузейный фестиваль. На нем расскажут историю этого уникального места и прилегающих к ней арбатских переулков - пространства жизни московской аристократии, а также знаменитых писателей и поэтов, философов и музыкантов. Культурная программа включает в себя пешеходные экскурсии, лекции знаменитых историков и литературоведов, творческие встречи с актерами и писателями, концерты классической и джазовой музыки.

Музеи

Восемьдесят музеев, галерей и выставочных залов Москвы в День Города можно будет посетить бесплатно. Среди них: галерея Музея Москвы, "Солянка ВПА", Государственный музей истории ГУЛАГа, Центральный выставочный зал "Манеж", музей-панорама "Бородинская битва", Московская усадьба Деда Мороза, "Мультимедиа-арт-музей", Музей моды, Дарвиновский музей.

В Музее Москвы пройдет фестиваль "Музей и город". Столичные граффити-художники распишут стены футуристическими видами мегаполиса, а двор превратится в уменьшенную копию ярмарочной площади с книжным рынком, юбилейными сувенирами, маркетом праздничной еды, выставками, экскурсиями.

В эти же дни для свободного посещения будут открыта масштабная ретроспектива лучших спектаклей Юрия Любимова в рамках проекта "Любимов и время", посвященного 100-летию со дня рождения режиссера. Экспозиция "История Москвы для детей и взрослых", расскажет о ключевых событиях в истории города.

Экскурсии

В День города москвичам и гостям столицы предложат на выбор разные форматы экскурсий: в музеях, обзорные прогулки по городу, велосипедные экскурсии и заезды на самокатах. Среди этого списка есть даже беговая экскурсия, подготовленная галереей "На Шаболовке".

Участников экскурсий и пешеходных прогулок будут знакомить с историей города. В программе мероприятий - рассказы о жизни и творчестве известных москвичей, истории старинных улиц, переулков и площадей.

Записаться на экскурсии можно будет в музеях или на специальных стендах проекта "Москва экскурсионная", которые будут расположены около станций метро.

Парк Сокольники

Центральной темой празднования Дня города 9 сентября в "Сокольниках" станет опера. В 13:15 на сцену выйдет оперная певица, лауреат премии Grammy Екатерина Лехина с аккомпанементом. В 14:00 перед гостями выступит участник телепроекта "Голос" Сергей Михайлин.

В 19:00 концертная программа продолжится выступлением вокального оперного квартета Opera Fashion, который представляет из себя мини-спектакли, построенные по модели современных концертных шоу-программ.

Кроме того, гости "Сокольников" смогут принять участие в программе "Парки поют" и исполнить любимые композиции. В 20:00 на сцену выйдет немецкая группа UWAGA, которая сочетает классическую музыку, джаз, цыганские ритмы, элементы поп и рок-музыки.

Парк Кузьминки

День города в парке будет объединен темой достижений России в науке - космонавтике и инженерии. Гости соберут модели космического аппарата "Восток" и МКС, сконструируют робота, познакомятся с открытками СССР в честь первого орбитального полета Юрия Гагарина и смоделируют исторические объекты города.

С 20:00 до 22:00 в зоне с белыми беседками будет работать площадка астрономических наблюдений.

Праздничные фейерверки

9 сентября в 21:00 состоится одновременный запуск фейерверков. В каждом районе Москвы жители увидят единый по музыке и пиротехническим эффектам и элементам огненный спектакль. Главной площадкой проведения фейерверков в городе станет Раушская набережная.