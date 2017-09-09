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Около 43 тыс. сотрудников МЧС будут обеспечивать безопасность на выборах 10 сентября

Общество
9 сентября, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что сотрудники министерства в единый день голосования будут нести службу в усиленном режиме

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Почти 43 тыс. сотрудников МЧС РФ будут привлечены к обеспечению безопасности на выборах в единый день голосования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"В обеспечении безопасности будет задействована группировка сил и средств МЧС России общей численностью почти 43 тыс. военнослужащих, спасателей, сотрудников и работников федеральной противопожарной службы, на вооружении которых будет свыше 9,5 тыс. единиц пожарной и аварийно-спасательной техники", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в период подготовки к единому дню голосования были проведены инструктажи и занятия с персоналом избирательных участков.

"Дополнительно территориальными органами МЧС России спланирован резерв личного состава и техники на случай возникновения чрезвычайных происшествий, составлены графики дежурства руководителей подразделений МЧС в период проведения выборов", - заключили в министерстве.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что сотрудники министерства в единый день голосования будут нести службу в усиленном режиме. Он рассказал, что в отдельных регионах со сложной транспортной доступностью задействуется авиация МЧС, высокопроходимая техника, чтобы обеспечить доступ к голосованию людям, которые проживают в отдаленных местах.

10 сентября выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России, исключения составят Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоится 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть иных общественных объединений.

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