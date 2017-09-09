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Папа Франциск вознес молитву о жертвах землетрясения в Мексике и урагана "Ирма"

Общество
9 сентября, 17:01 UTC+3 ВАТИКАН ВАТИКАН 9, сентября. /ТАСС

Понтифик также приветствовал делегацию из города Мокоа, где в апреле из-за наводнений погибли 250 человек

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ВАТИКАН, 9 сентября. /ТАСС/. Папа римский Франциск, находящийся с апостольским визитом в Колумбии, завершил субботнюю мессу беатификации в Вильявисенсио молитвой о жертвах землетрясения в Мексике и урагана "Ирма" на Карибских островах. "Заверяю в своей молитве о погибших и об их семьях", - цитирует служба печати Святого престола слова понтифика.

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"Я слежу за новостями об урагане "Ирма", который поразил Карибские острова, оставив после себя многочисленные жертвы и значительный материальный ущерб, а также тысячи людей без крова, - заявил папа. - Я ношу их в сердце и молюсь о них". Суверен Ватикана попросил всех присутствовавших присоединиться к этой молитве. Папа также приветствовал делегацию из 10 человек из колумбийского города Мокоа в сопровождении епископа: во время апрельских наводнений в Мокоа погибли 250 человек и пострадали 400, говорится в сообщении.

Официальные источники сообщают о 61 жертве землетрясения в Мексике - самого мощного за последние 100 лет. Ураган "Ирма", надвигающийся на Флориду, вынуждает эвакуироваться миллионы людей. Отправляясь 6 сентября в поездку, папа Франциск был вынужден изменить маршрут следования своего спецсамолета, чтобы избежать пересечения зоны урагана.

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Ватикан Мексика Колумбия
Персоны
Франциск (Папа Римский)
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