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МЧС России готово помочь странам, пострадавшим от урагана "Ирма"

Происшествия
9 сентября, 11:59 UTC+3 МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Отмечается, что МЧС уже высказало свои предложения зарубежным коллегам

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© EPA-EFE/Jean Marc Herve Abelard

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. МЧС РФ готово оказать помощь странам Карибского бассейна, пострадавшим от урагана "Ирма". Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Тем странам, которые пострадали от удара "Ирмы", наши спасатели, наши высокие технологии и российский чрезвычайный корпус гуманитарного реагирования готовы по заявкам оказать помощь и поддержку в этой сложной ситуации", - сказал он.

Пучков уточнил, что МЧС России уже высказало свои предложения зарубежным коллегам.

Ураган "Ирма" достиг территории Кубы и движется вдоль ее северного побережья. Согласно прогнозам метеорологов, к утру 10 сентября ураган достигнет юга штата Флорида. "Ирма" с середины недели бушует в регионе Карибского бассейна и затронула Пуэрто-Рико, а также острова, находящиеся во владении Великобритании, Нидерландов и Франции. В результате прохождения урагана уже погибли не менее 22 человек.

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Ураган "Ирма" Тайфуны и ураганы
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