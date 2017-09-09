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Пострадавшие в ДТП с поездом в ХМАО получат выплаты от "Согаза"

Общество
9 сентября, 20:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Федеральная пассажирская компания предоставит до сентября 2018 года всем пассажирам, находившимся в поезде, бесплатную поездку по маршруту Нижневартовск - Адлер - Нижневартовск и обратно

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пострадавшие в результате столкновения поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) получат страховые выплаты от компании "Согаз". Об этом в субботу сообщила пресс-служба РЖД.

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Всем пострадавшим в происшествии, отмечается в сообщении, будут обеспечены страховые выплаты в соответствии с федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров" от компании "Согаз". Согласно пресс-релизу, "право на страховую выплату имеют пассажиры, жизни, здоровью, имуществу которых при перевозке причинен вред".

В пресс-службе РЖД также отметили, что Федеральная пассажирская компания (дочернее общество РЖД) предоставит всем пассажирам, которые в момент инцидента находились в поезде № 346 Адлер - Нижневартовск, в любое время до сентября будущего года бесплатную поездку по маршруту Нижневартовск - Адлер - Нижневартовск и в обратном направлении сверх установленных страховых выплат.

Необходимая материальная и психологическая помощь также будет предоставлена сотрудникам бригады поезда.

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