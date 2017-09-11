В Нью-Йорке почтят память жертв терактов 11 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Память жертв терактов 11 сентября - 2977 мужчин, женщин и детей - почтят в понедельник в США в 16-ю годовщину трагедии.

В тот день в 2001 году 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских лайнера.

Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) - самые высокие, 110-этажные строения в Нью-Йорке. Еще один самолет был направлен на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый захваченный самолет также двигался в сторону столицы, но разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания.

Шесть минут молчания

Траурная церемония начнется в 08:00 (15:00 мск) у мемориала жертвам терактов на южной конечности Манхэттена у двух огромных, выложенных черными гранитными плитами резервуаров, по девятиметровым стенам которых струятся потоки воды. Как сообщила корреспонденту ТАСС директор мемориального музея Элис Гринвальд, в 08:46 (15:46 мск) будет объявлена первая общегородская минута молчания - в тот момент, когда первый из захваченных самолетов врезался в северную башню ВТЦ. Затем на территории мемориала, созданного у подножия нового здания ВТЦ высотой 546 метров, начнут под тихую музыку зачитывать имена всех погибших.

Вторая минута молчания начнется в 09:03 (16:03 мск), когда второй самолет врезался в южную башню ВТЦ. Затем минуты молчания будут объявлены в 09:37 (16:37 мск), когда один из лайнеров врезался в здание Пентагона; в момент обрушения южной башни ВТЦ в 09:59 (16:59 мск); в момент падения четвертого захваченного террористами самолета в районе Шенксвилла в 10:03 (17:03 мск) и в момент обрушения северной башни ВТЦ в 10:28 (17:28 мск).

"Эти шесть минут молчания объявляются каждый год, - пояснила Гринвальд. - Это уже стало традицией".

Трагедия, запечатленная на холсте и в бронзе

В прошлом году - к 15-й годовщине трагедии - в подземном помещении мемориального музея была развернута выставка "Воспоминания о невообразимом".

В экспозицию включены произведения художников и скульпторов, переживших трагедию 11 сентября и одно из самых впечатляющих из них - бронзовая скульптура женщины, выбросившейся из окна рушащейся башни ВТЦ работы американского скульптора Эрика Фусхла.

Как сообщила Гринвальд, в нынешнем году в экспозицию будут добавлены новые экспонаты. "Это - личные вещи тех, кто погиб в результате терактов, - отметила она. - Что же касается произведений 13 художников и скульпторов, то она [экспозиция] стала постоянной".

К 16-й годовщине перед зданием мемориального музея установлена скульптура "Сфера Кенига" (Koenig Sphere). Эта сферическая композиция из 52 бронзовых сегментов высотой 7,6 м с 1971 года украшала площадь между двумя строениями ВТЦ. При обрушении башен-близнецов скульптура была засыпана обломками.

Позже ее извлекли из-под завалов и, несмотря на то, что она серьезно пострадала, установили на южной оконечности Манхэттена в Бэттерси-парке. В прошлом году было принято решение вернуть скульптуру на то место, где она была установлена первоначально.

Новый мемориал и "Башня света"

Еще один мемориал будет открыт в понедельник на берегу Лонг-Айленда напротив Манхэттена. 16 лет назад в день трагедии там собралась большая группа людей, которые наблюдали трагедию. Сейчас на том месте разбит мемориальный парк и установлены таблички с именами 582 полицейских, пожарных, строителей, добровольцев - тех, у кого возникли онкологические заболевания после разбора завалов, покрытых продуктами горения топлива, пластиков и асбестовой пылью.

Вечером с площадки рядом с мемориалом над Нью-Йорком взметнется ввысь на высоту около 6 км колоссальный столб света, повторяющий очертания погибших башен ВТЦ. 88 ксеноновых прожекторов будут светить на протяжении всей ночи и только к утру их свет постепенно померкнет. Впервые такая иллюминация была организована 11 марта 2002 года, через полгода после трагедии.

В нынешнем году организаторы памятных мероприятий приняли решение организовать также подсветку строящегося здания греческой православной церкви святого Николая. Она расположена напротив Мемориала жертвам терактов 11 сентября и в день трагедии была разрушена. Всю предстоящую ночь здание церкви будет сиять белым светом.