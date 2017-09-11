Семья Дзержинского считает, что памятник ему необходимо вернуть на Лубянскую площадь

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Семья Феликса Дзержинского выступает за возвращение его памятника на Лубянскую площадь рядом с ФСБ в центре Москвы. Об этом в интервью ТАСС в день 140-летия Феликса Дзержинского рассказал правнук его родного брата Станислава Владимир Дзержинский.

"Сейчас есть инициатива восстановления памятника на Лубянской площади. И семья Дзержинского эту инициативу поддерживает", - сказал он. По его словам, родственники уже более пяти лет занимаются восстановлением самого памятника, который все это время находился в парке "Музеон", а в первое время был свален в болото.

"Общими усилиями мы добились реставрации памятника, но, к сожалению, все идет медленно. Я думаю, что в этом вопросе больше политики, но возвращение памятника [на Лубянскую площадь] не свидетельствует о возвращении к прошлому, это сигнал правоохранительным органам, что должен быть порядок, чтобы искоренялась коррупция. <...> Я считаю, что надо его вернуть на место", - сказал Владимир Дзержинский. Также он считает, что в обществе должно быть примирение - одни должны иметь возможность возложить цветы к памятнику Дзержинскому, а другие - к Соловецкому камню.

Снесли незаконно

Дзержинский высказал мнение, что памятник железному Феликсу был снесен незаконно. "Определенные люди сорвали злость. С ним расправилась хулиганствующая толпа, и это была неправовая акция, это был вандализм", - сказал Владимир Дзержинский. По его мнению, тогда могла повториться история, когда в ГДР взяли штурмом здание восточногерманской спецслужбы.

"Если бы не памятник Дзержинскому, возможно, могла бы пролиться кровь, потому что толпа, в основном молодежь, могла бы рвануть к зданию КГБ. То есть, даже в граните Дзержинский принял удар на себя. Это было начало распада СССР, и по Дзержинскому был нанесен первый политический удар", - отметил Владимир Дзержинский.

Памятник - символ

По его мнению, судить о личности надо по вкладу в развитие страны. "Дзержинский создал самую мощную спецслужбу в нашей стране, а памятник символизирует всех чекистов. Сколько из них было героев СССР, сколько сражались на передовой! Я считаю, что возвращение памятника будет полезно для всей страны. И нельзя забывать о миллионах беспризорниках, которым Дзержинский помог спасти жизнь и получить путевку в жизнь; он сам лично вытаскивал беспризорников из горячих котлов, где они ночевали", - напомнил собеседник.

Владимир Дзержинский считает, что все вымыслы о его знаменитом родственнике со временем уйдут. "Будет меняться жизнь, будут понимать, что надо брать пример с таких как Дзержинский. Не зря родился его девиз, который был обращен к чекистам. Он и на сегодня очень актуален для всех, особенно для чиновников и правоохранительных органов: "Чистые руки, горячее сердце и холодная голова", - отметил Дзержинский.

По его словам, сотрудники и ветераны спецслужб и МВД, проявляют уважительное отношение к Дзержинскому. "Они поддерживают инициативы фондов и общественных организаций. С него берут пример. <....> Написанные им инструкции в те времена, когда он был председателем ВЧК, сотрудники до сих пор используют в службе", - заметил Дзержинский.

Он добавил, что в 2014 году указом президента было возвращено имя Дзержинского отдельной дивизии Внутренних войск в Балашихе (сейчас она в составе Росгвардии). "Решение возвратить имя было принято по настоянию личного состава, солдат, офицеров, которые обратились к Путину", - сказал Дзержинский. Кроме того, сказал он, многие школы, улицы носят имя Дзержинского. "На юбилей [11 сентября] откроется памятник в деревне Край в Кировской области, где он отбывал первую ссылку, в Курске тоже открывается памятник по инициативе ветеранов МВД и ФСБ", - заключил Дзержинский.

В понедельник, 11 сентября, ветераны спецслужб отмечают 140-летие со дня рождения Дзержинского. Они возложат цветы к его памятнику в парке "Музеон".