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Суд: родственница Романовых должна до 30 сентября исправить иск к студии "Рок"

Общество
11 сентября, 15:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, сентября. /ТАСС

Ольга Куликовская-Романова требует признать факт наличия информации, порочащей честь и достоинство истицы и семьи Романовых, в фильме и рекламных роликах, а также запретить ее распространение

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд дал время до 30 сентября, чтобы устранить нарушения законодательства в иске о защите чести и достоинства, который родственница семьи Романовых 91-летняя Ольга Куликовская-Романова, подала против студии "Рок" Алексея Учителя, режиссера фильма "Матильда". Об этом сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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"Суд определил оставить иск без движения в связи с имеющимися нарушениями норм действующего ГПК [Гражданского процессуального кодекса] РФ. Срок для устранения недостатков - 30 сентября. В случае, если указанные судьей нарушения не будут устранены, исковое заявление будет возвращено истцу", - сообщает пресс-служба. Представителем истца по доверенности в исковом заявлении указана Наталья Поклонская.

"Требования истца: признать факт наличия информации, порочащей честь и достоинство истицы, супруга истицы, императора Николая II и императрицы Александры Федоровны Романовых в материалах фильма "Матильда" и официальных рекламных роликах; запретить распространение указанной информации любым способом", - сообщили в суде.

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