Суд: родственница Романовых должна до 30 сентября исправить иск к студии "Рок"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд дал время до 30 сентября, чтобы устранить нарушения законодательства в иске о защите чести и достоинства, который родственница семьи Романовых 91-летняя Ольга Куликовская-Романова, подала против студии "Рок" Алексея Учителя, режиссера фильма "Матильда". Об этом сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Суд определил оставить иск без движения в связи с имеющимися нарушениями норм действующего ГПК [Гражданского процессуального кодекса] РФ. Срок для устранения недостатков - 30 сентября. В случае, если указанные судьей нарушения не будут устранены, исковое заявление будет возвращено истцу", - сообщает пресс-служба. Представителем истца по доверенности в исковом заявлении указана Наталья Поклонская.
"Требования истца: признать факт наличия информации, порочащей честь и достоинство истицы, супруга истицы, императора Николая II и императрицы Александры Федоровны Романовых в материалах фильма "Матильда" и официальных рекламных роликах; запретить распространение указанной информации любым способом", - сообщили в суде.