Пробная перепись населения в 2018 году охватит около 300 тыс. россиян

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Пробная перепись населения пройдет в РФ с 1 по 31 октября 2018 года и охватит примерно 300 тыс. человек, следует из проекта постановления правительства о проведении Всероссийской переписи населения 2020 года, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В целях отработки методологических, организационных и технологических вопросов проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, способов сбора сведений о населении и подведения итогов переписи населения провести с 1 по 31 октября 2018 г. по состоянию на 0 часов 1 октября 2018 г. пилотное обследование (пробную перепись населения) с охватом ориентировочно 300 тыс. человек", - говорится в документе.

В документе также определяются точные даты проведения переписи населения в 2020 году: с 1 по 31 октября.

Ранее сообщалось, что в ходе пробной переписи населения Росстат опробует различные схемы сбора сведений о населении, в том числе в электронной форме. В июле 2017 года на совещании о Всероссийской переписи населения глава правительства РФ Дмитрий Медведев предложил провести перепись населения тремя методами: через домашние компьютеры, смартфоны и иные приспособления, с помощью специальных планшетов переписчиков, а также традиционным методом - лично на дому через заполнение бумажных листов.