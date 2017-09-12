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Власти: в Москве нет системной проблемы с "телефонными террористами"

Общество
12 сентября, 18:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Московские правоохранители находят тех, кто передает ложные сообщения о минировании, полагает Владимир Черников

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Системная проблема с анонимными сообщениями о заминированных объектах в Москве отсутствует, заявил во вторник ТАСС министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что за последние два дня в 13 регионах России было большое количество анонимных звонков о якобы заложенных бомбах. В частности, сообщалось о "минировании" девяти школ, двух торговых центров, железнодорожного вокзала, администрации города и городской думы в Перми, четырех школ, двух вузов, двух кинотеатров и рынка в Магадане, 11 торговых центров в Рязани.

"В Москве ситуация находится под контролем. Понятно, что бывают какие-то отдельные случаи, но системной такой проблемы пока мы не ощущаем. В Москве правоохранительные органы справляются и находят тех, кто звонит. Несмотря на эту статистику в других регионах, в Москве не требуется выделять дополнительных ресурсов, все находится под контролем", - сказал Черников.

По мнению главы департамента, с правонарушителями, которые анонимно сообщают о ложном минировании, необходимо бороться самыми эффективными способами и методами, "потому что они достаточно серьезно дестабилизируют работу и доставляют беспокойство и людям, и правоохранительным органам". "На мой взгляд, нужно меры ужесточать, наказывать самым серьезным образом, вплоть до того, чтобы подвергать аресту", - считает он.

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