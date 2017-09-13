МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Казанский, Ленинградский и Киевский вокзалы работают в штатном режиме, продолжается проверка Курского и Ярославского вокзалов в связи с информацией об угрозах взрыва, сообщил ТАСС представитель РЖД.

"На Казанском и Киевском вокзалах проверки завершены, работают в штатном режиме. Продолжается проверка Курского и Ярославского вокзалов. Ленинградский вокзал работает в штатном режиме", - сказали в РЖД.

"Движение осуществляется в штатном режиме", - добавил представитель компании.

Как сообщалось ранее, в Москве из-за поступивших в среду анонимных сообщениях проверяются более 30 объектов. "В оперативные службы Москвы поступило уже более 30 сообщений об угрозах взрыва. Объекты сейчас проверяются", - сказали ТАСС в экстренных службах.