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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Казанский, Ленинградский и Киевский вокзалы работают в штатном режиме, продолжается проверка Курского и Ярославского вокзалов в связи с информацией об угрозах взрыва, сообщил ТАСС представитель РЖД.
"На Казанском и Киевском вокзалах проверки завершены, работают в штатном режиме. Продолжается проверка Курского и Ярославского вокзалов. Ленинградский вокзал работает в штатном режиме", - сказали в РЖД.
"Движение осуществляется в штатном режиме", - добавил представитель компании.
Как сообщалось ранее, в Москве из-за поступивших в среду анонимных сообщениях проверяются более 30 объектов. "В оперативные службы Москвы поступило уже более 30 сообщений об угрозах взрыва. Объекты сейчас проверяются", - сказали ТАСС в экстренных службах.