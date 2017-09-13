Порядка 100 человек приедут из Сирии на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Россию

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КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Делегация из Сирии в составе 100 человек приедет в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Об этом сообщила ТАСС в среду заместитель председателя Российского союза молодежи Татьяна Селиверстова.
"На Всемирный фестиваль молодежи и студентов Российский союз молодежи (РСМ) пригласил своих партнеров из Сирии. От Сирии будет участвовать 100 молодых лидеров, делегация будет достаточно большая представлена на этом фестивале, а мы содействуем в ее наборе и формировании", - сказала она в кулуарах Российско-китайского конгресса молодых предпринимателей, который проходит в Казани.
По ее словам, РСМ взаимодействует с сирийской молодежью в рамках соглашения, которое было подписано 1,5 года назад с крупной молодежной организацией - революционным союзом молодежи Сирии. "У нас с ними проводится большое количество программ по обмену опытом - наши делегации летали в Сирию, и мы практически раз в два месяца принимаем сирийскую делегацию у себя", - сказала Селиверстова.