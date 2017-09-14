Минстрой планирует запустить в стране программу по ремонту лифтов в кредит

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство строительство и ЖКХ РФ планирует запустить в стране программу по ремонту и замене лифтов в кредит. Об этом в четверг сообщил журналистам замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, который принимает участие в работе IV Всероссийского съезда региональных операторов капремонта.

"После пилота в Свердловской области по ускоренной замене лифтов и лифтового оборудования [губернаторская программа "1000 лифтов"], мы запускаем это [программу] по всей стране, для нас это ведомственный приоритет - лифты в кредит. Тот лифт, который должен был быть заменен в 2020-2025 годах, меняется сейчас. Производителя лифтов кредитуют банки, первые обеспечивают ускоренную замену лифтов. Люди за этого ничего не платят", - сказал Чибис.

Он отметил, что пилотную программу "1000 лифтов", реализуемую в Свердловской области, решено продвигать. "Не исключено, что будем выделять какие-то дополнительные ресурсы", - добавил Чибис.

Ранее сообщалось, что в многоквартирных домах Свердловской области было заменено порядка 1 тыс. лифтов благодаря одобренной Агентством стратегических инициатив (АСИ) инвестиционной программе лифтового оборудования. Для реализации этой программы региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на конкурсной основе заключил соглашение по ускоренной замене лифтового оборудования.

Между фондом, Щербинским лифтостроительным заводом и банком "Русский капитал" было заключено соглашение о ремонте и замене лифтов.

По словам регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, завод выполнил работы по замене 500 лифтов в Екатеринбурге и 502 лифтов в Свердловской области. После завершения всех работ в течение трех лет ежемесячно равными долями региональный Фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов будет выплачивать затраченные заводом средства. Платежи будут происходить без удорожания лифтового оборудования. Смирнов подчеркнул, что никакой дополнительной нагрузки ни на жителей, ни на бюджет в данном случае не будет.