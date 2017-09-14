Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замглавы Минздрава считает, что в России нельзя отказываться от живой полиовакцины

Общество
14 сентября, 20:58 дата обновления: 14 сентября, 21:11 UTC+3 ГЕЛЕНДЖИК ГЕЛЕНДЖИК 14, сентября. /ТАСС

Сергей Краевой подчеркнул, что для того, чтобы пользоваться живой, должна быть уверенность, что все проходят вакцинацию инактивированной

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГЕЛЕНДЖИК, 14 сентября. /ТАСС/. Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой считает, что прививки от полиомиелита в РФ необходимо делать двумя вакцинами - инактивированной и живой. Об этом он заявил журналистам в кулуарах конференции "Биотехмед".

Смотрите также

Я прививок не боюсь: зачем нужна вакцинация и насколько она безопасна

"Я считаю, что нужна и инактивированная и живая. Сначала инактивированная, потом живая вакцина - это более правильно. Но для того, чтобы пользоваться живой, должна быть уверенность, что все перед этим проходят вакцинацию инактивированной", - сказал Краевой, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам замминистра, некоторые европейские страны полностью отказались от живой вакцины. Некоторые страны принципиально настаивают на сохранении этого типа вакцинации в своих нацкалендарях.

"По нашему календарю делаются первые три инактивированной и три - живые. Живая вакцина у нас есть, нужна инактивированная", - пояснил он.

Он напомнил, что живая вакцина содержит три типа вирусов. "Особенность ее такова, что иммунитет начинает вырабатываться после второй-третьей вакцинации", - добавил Краевой. Но для того, чтобы она работала, необходим изначальный иммунитет, который формируется за счет инакцтивированной вакцины.

Краевой отметил, что к концу 2018 года Минздрав планирует ликвидировать дефицит инактивированных вакцин.

"Мы начали гасить дефицит, который планируется закрыть к концу 2018 года. Сейчас состоялся этап сбора заявок с регионов, рассмотрением заявок занимается комиссия с участием Росздравнадзора. Сформированы графики поставок в регионы, и в настоящее время поставлено более 50%, следующие 50% от закупаемого объема до 15 октября 2018 будут поставлены", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Замминистра также уточнил, что потребность составляет 4,2 млн доз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
7
Челябинец пытался вывезти в Германию жаб-клоунов, лягушек-быков и психоделических гекконов
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
26
Празднование 870-летия Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство США в РФ: сотрудники американских дипмиссий остались без парковочных мест
2
США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний
3
Украина планирует углубить Азовское море в районе Мариупольского и Бердянского портов
4
Тиньков готов отозвать иск к блогерам о защите деловой репутации
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
7
Законопроект о замене транспортного налога на экологический подготовят в 2019 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама