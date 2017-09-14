Замглавы Минздрава считает, что в России нельзя отказываться от живой полиовакцины

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ГЕЛЕНДЖИК, 14 сентября. /ТАСС/. Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой считает, что прививки от полиомиелита в РФ необходимо делать двумя вакцинами - инактивированной и живой. Об этом он заявил журналистам в кулуарах конференции "Биотехмед".
"Я считаю, что нужна и инактивированная и живая. Сначала инактивированная, потом живая вакцина - это более правильно. Но для того, чтобы пользоваться живой, должна быть уверенность, что все перед этим проходят вакцинацию инактивированной", - сказал Краевой, отвечая на вопрос ТАСС.
По словам замминистра, некоторые европейские страны полностью отказались от живой вакцины. Некоторые страны принципиально настаивают на сохранении этого типа вакцинации в своих нацкалендарях.
"По нашему календарю делаются первые три инактивированной и три - живые. Живая вакцина у нас есть, нужна инактивированная", - пояснил он.
Он напомнил, что живая вакцина содержит три типа вирусов. "Особенность ее такова, что иммунитет начинает вырабатываться после второй-третьей вакцинации", - добавил Краевой. Но для того, чтобы она работала, необходим изначальный иммунитет, который формируется за счет инакцтивированной вакцины.
Краевой отметил, что к концу 2018 года Минздрав планирует ликвидировать дефицит инактивированных вакцин.
"Мы начали гасить дефицит, который планируется закрыть к концу 2018 года. Сейчас состоялся этап сбора заявок с регионов, рассмотрением заявок занимается комиссия с участием Росздравнадзора. Сформированы графики поставок в регионы, и в настоящее время поставлено более 50%, следующие 50% от закупаемого объема до 15 октября 2018 будут поставлены", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Замминистра также уточнил, что потребность составляет 4,2 млн доз.