Музей-заповедник "Петергоф" установил новый рекорд по туризму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Холодное и дождливое лето 2017 года сделало туристический сезон непредсказуемым, однако в Государственном музее-заповеднике (ГМЗ) "Петергоф" в этом сезоне зарегистрирован новый рекорд посещаемости - в один из июльских дней здесь побывали 54 тыс. человек. Об этом рассказала в интервью ТАСС гендиректор музея Елена Кальницкая.

"В середине июля в один жаркий праздничный день посещаемость побила все рекорды: в Нижнем парке статистика зафиксировала 54 тыс. человек - это, если честно, для персонала музея почти запредельная цифра", - сказала гендиректор.

По словам Кальницкой, посещаемость Петергофа в этом году не снизилась. "Но как любой природный музей, мы абсолютно погодозависимы, и из-за холодного и дождливого лета жили по принципу "то густо, то пусто", - добавила она.

При этом гендиректор отметила, что одиночному туристу крайне трудно попасть в Большой Петергофский дворец, который не может принимать больше 7 тыс. посетителей в день, а это количество гостей почти полностью уходит на организованных туристов, которых с каждым годом все больше. Чтобы решить эту проблему, музей активнее продвигает маршруты, уводящие от Большого дворца и Большого каскада, а также увеличивает сезон, чтобы привлекать посетителей не только летом, но и зимой.

"Человеческий фактор для сегодняшнего Петергофа вещь важнейшая, - считает Кальницкая. - Большой дворец работает круглый год, уж петербуржцам никак не надо стоять в очередях летом. Не надо расстраиваться - сходите в Монплезир, посмотрите Марли и Эрмитаж, поезжайте в дивную блистательную Александрию".

Среди новинок этой осени Кальницкая выделила обновленный Музей коллекционеров. "Он получился очень ленинградским, и внимания интересующихся искусством людей он стоит, - сказала она. - К зиме 2018-2019 годов готовим новую экспозицию Музея игральных карт - хотим привлечь наших партнеров, студию "Шоу консалтинг", команду и сделать по-новому музей, превратив его в аттракцион на все времена". Гендиректор отметила также, что стремительно растет посещаемость дворцово-паркового ансамбля в Ораниенбауме.

"Русский Версаль"

ГМЗ "Петергоф" включает более 30 музеев в четырех пригородах Санкт-Петербурга. Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, включает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году. Петергоф является одним из самых популярных туристических объектов России, ежегодно его посещают около 5 млн человек.

Петергофские фонтаны были созданы по образцу фонтанов французского Версаля, однако превосходят их по обилию воды, высоте струй и длительности действия. Большинство фонтанов и каскадов были задуманы лично Петром I. В наши дни фонтанная система Петергофа на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков. После закрытия фонтанов музеи и парки музея-заповедника в Петергофе, Ораниенбауме и Стрельне продолжат работать и принимать посетителей.