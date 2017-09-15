Попова: не все учреждения Антальи соблюдают меры против распространения вируса Коксаки

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора, которые возвращаются из Антальи после инспекции, выявили, что не все местные учреждения соблюдают меры для предотвращения распространения вируса Коксаки. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 24".

"Коллеги возвращаются сегодня поздно вечером, они обсуждали итоги с нашими коллегами - турецкой стороной. Конечно, результаты есть, они неоднозначные. Неоднозначность в том, что да, конечно, другие нежели мы ожидали, результаты мы получили. То есть не везде все соблюдается так, чтобы инфекция не распространялась", - сказала она.

Турция в этом году стала лидером среди любимых зарубежных туристических направлений россиян. Однако в середине летнего сезона на турецких курортах, в основном в провинции Анталья, начал распространяться вирус Коксаки. Заболевание сопровождается температурой и сыпью. Источником инфекции является только человек - больной или здоровый носитель. Вирус в основном заражает маленьких детей при попадании с водой, пищей, через грязные игрушки, руки.

В конце августа ситуация стала улучшаться, однако, по словам Поповой, в инфекционных стационарах Антальи до сих пор находятся россияне, заразившиеся Коксаки на отдыхе.

Сейчас российская сторона совместно с турецкой предпринимает меры для того, чтобы ситуация нормализовалась. Кроме того, вырабатывается комплекс мер, чтобы не допустить повторения этой ситуации в будущем.

Роспотребнадзор 11 августа признал условия на юге Турции небезопасными для российских туристов. В Ростуризме поддержали это решение и напомнили, что граждане, купившие туры на юг Турции, могут в досудебном порядке потребовать расторжения договора и компенсации расходов в связи с опасностью вирусной инфекции.

На этой неделе специалисты Роспотребнадзора и Ростуризма вылетели в Анталью для проведения инспекции местных отелей и учреждений в связи с вирусом Коксаки. Проверка проводилась в местах, в которых зафиксировано наибольшее количество обращений.

По данным МИД РФ на 4 сентября, почти 60 россиян, в основном детей, заразились вирусом Коксаки в турецкой провинции Анталья с июля 2017 года.

Ранее в СМИ появилась информация о распространении среди отдыхающих на турецких курортах энтеровирусной инфекции - вируса Коксаки, из-за чего многие туристы были вынуждены прервать отдых. Вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям, которые хорошо переносят низкие температуры, сохраняются в воде. Источником инфекции является только человек - больной или здоровый носитель. Вирус в основном заражает маленьких детей при попадании с водой, пищей, через грязные игрушки, руки.