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Эрмитаж ищет новых хозяев для кошек, пострадавших при задымлении в музее

Общество
16 сентября, 1:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, сентября. /ТАСС

Потенциальных владельцев просят приходить с сумкой-переноской и паспортом

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© AP/DMITRY LOVETSKY

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Кошки из Эрмитажа, пострадавшие от задымления, случившегося в подвале музея 8 сентября, в субботу будут искать себе хозяев на традиционной благотворительной выставке в Санкт-Петербурге. Желающие смогут взять себе трех из четырех животных, выписанных из ветклиники, сообщила ТАСС ветеринарный врач котов Эрмитажа Анна Кондратьева.

"Все четверо животных, которых мы госпитализировали после задымления, выписаны, трое будут искать сегодня себе дом, четвертая, самая маленькая кошечка, пока останется в Эрмитаже", - рассказала Кондратьева.

После задымления в Зимнем дворце пожарные и врачи вытащили из задымленного подвала четырех животных, одно из которых спасти не удалось. На следующий день ветеринары провели дополнительное обследование и госпитализировали еще одну кошку. Теперь все пострадавшие здоровы, за выбором нового дома для них будет следить сотрудник Эрмитажа.

"За то время, что эти кошки находились в клинике, они стали настоящими звездами, нам постоянно звонили люди, желавшие взять животных домой, мы пригласили всех прийти, чтобы кошки могли сами выбрать себе хозяев", - сказала Кондратьева.

Потенциальных владельцев просят приходить с сумкой-переноской и паспортом, что служит свидетельством серьезности намерений. Раздача животных проходит в котокафе "Республика котов" на Литейном проспекте, это филиал городского Музея кошки.

Как сообщалось ранее, пожарные и сотрудники Эрмитажа 8 сентября эвакуировали в общей сложности 120 человек из-за задымления в здании Зимнего дворца. Когда пожарные дошли до очага возгорания, то выяснили, что горела ветошь на площади 3 кв. метра и два погонных метра изоляции труб. Возгорание было оперативно локализовано и полностью ликвидировано.

 

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