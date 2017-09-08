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Пожарные эвакуировали 120 человек из-за задымления в Эрмитаже

Происшествия
8 сентября, 14:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, сентября. /ТАСС

Музей работает в обычном режиме, в здании открыты окна для проветривания от запаха гари

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Пожарные и сотрудники Эрмитажа эвакуировали в общей сложности 120 человек из-за задымления в здании Зимнего дворца, сообщил журналистам на месте происшествия начальник управления МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

"Двадцать человек силами пожарных и сотрудников музея выведены из задымленной зоны, 100 человек в целях безопасности эвакуированы с расположенных сверху этажей. Погибших и пострадавших нет", - сказал он.

По словам Аникина, первые пожарные подразделения приехали на место уже через семь минут после того, как в 12:04 мск поступила информация о задымлении в подвале Эрмитажа. "Через 7 минут приехали первые подразделения, подтвердили выход дыма из подвала", - сказал он, отметив, что подвал очень сложной планировки.

Когда пожарные дошли до очага возгорания, то выяснили, что горела ветошь на площади 3 кв. метра и два погонных метра изоляции труб. "Выполнена локализация и ликвидация полностью", - уточнили в МЧС.

Сейчас в здании Зимнего дворца открыты окна для проветривания помещений от запаха гари. Музей работает в обычном режиме.

По данным МЧС, жертвами пожара стали несколько эрмитажных котов, находившихся в тот момент в задымленном помещении. "В техническом помещении в подвале находилось несколько кошек. К сожалению, не всех животных удалось спасти", - сообщается на официальном сайте Эрмитажа.

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