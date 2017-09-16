В Свердловской области из 200 свалок 27 переведены в разряд "зеленых"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Ситуация со свалками в Свердловской области далека от идеальной, сообщила в субботу ТАСС руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Жанна Рябцева. По ее словам, из 200 имеющихся в регионе свалок только 27 переведены в разряд "зеленых", то есть полигоны либо закрыты, либо не представляют экологической опасности для местности, на которой они расположены.

"ОНФ по поручению президента РФ Владимира Путина был сформирован проект "Генеральная уборка", в рамках которого была создана карта свалок. Сейчас на нее нанесено более 20 тыс. несанкционированных свалок. Интерактивная карта свалок должна была стать, скажем так, настольной картой для всех чиновников, надзорников - им не надо бегать по лесам, а можно зайти на этот ресурс и посмотреть все, что происходит. Что касается Свердловской области, то из 200 свалок только 27 стали "зелеными", - сказала Рябцева.

По ее словам, это "очень маленький процент", потому что в других регионах 30-40% свалок, которые уже устранены или ликвидированы.

Проблемная свалка

Рябцева подчеркнула, что проблемной свалкой в регионе является и та, возле которой в субботу трое уральцев приковали себя наручниками.

"Наши активисты выезжали на это место. В тот момент, когда они проверяли, туда шли "КамАЗы" [с мусором], у нас были зафиксированы госномера этих машин. Обращение, которое пришло на карту [интерактивная карта свалок], подтвердилось. В конце мая - начале июня мы направили запросы в свердловскую природоохранную прокуратуру, в Росприроднадзор", - сказала Рябцева.

По ее словам, свердловский исполком ОНФ получил ответ, что свалка закрыта. "Это земли федерального назначения, но они переданы в пользование министерству промышленности и науки Свердловской области, и дальше на субподряде компания "Главсредуралстрой " [строительная фирма]. Несмотря на то, что свалка закрыта, туда до сегодняшнего дня идут машины с мусором", - сказала Рябцева.

Она добавила, что пока не будет принято решение об этой свалке, ОНФ не переведет ее из опасной красной зоны. "Эта свалка находится в красной зоне, потому что по ней нет никаких решений, которые должны были быть приняты давным-давно", - добавила она.

Ранее на заседании правительства региона областной министр природных ресурсов Алексей Кузнецов сообщил, что на Среднем Урале выявлено порядка 400 несанкционированных свалок, порядка 15 нарушителей. По словам избранного губернатора Евгения Куйвашева, региональные власти должны выступить "в совершенствовании работы, в том числе в увеличении штрафов".

Об акции

Ранее в субботу ТАСС сообщал, что три жителя Свердловской области приковали себя наручниками на въезде на несанкционированную свалку, которая ранее была закрыта по суду. Так уральцы протестуют против незаконного складирования твердых бытовых отходов (ТБО) в регионе. По словам одного из организаторов акции Андрея Шевченко, люди решились на такую акцию, "потому что президентом РФ объявлен Год экологии, а здесь нарушается закон". По его словам, своей акцией митингующие хотят привлечь внимание к таким небольшим несанкционированным свалкам, потому что их десятки, уверен Шевченко.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, на участников акции не стали составлять административных протоколов, так как они прекратили "свои действия после предупреждения полицейских". Сотрудники полиции с ними ограничились профилактической беседой.