Администрация Екатеринбурга проверит свалку, где уральцы приковали себя наручниками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга на следующей неделе проверит свалку, возле которой уральцы приковали себя наручниками, протестуя против незаконного складирования твердых бытовых отходов в Свердловской области. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщил председатель Комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов.

Ранее в субботу трое уральцев приковали себя наручниками у въезда возле свалки, которая закрыта по суду, но несмотря на это, по словам митингующих, здесь продолжают складировать мусор. Акция проходит в 12 км от Екатеринбурга рядом с коллективным садом "Зеленая поляна".

"Проблема со свалками в Екатеринбурге есть, но я бы не сказал, что ситуация критичная. Что касается свалки, возле которой протестовали люди, то есть решение суда, согласно которому предписано ликвидировать ее и рекультивировать. Мы на этой неделе выезжали на данную свалку и составили рапорты о том, что туда везутся отходы, на следующей неделе, в понедельник, туда обязательно еще раз поедет инспекция все проверять. Будем еще раз писать во все инстанции, есть решение суда, но оно пока не исполняется", - сказал Свалов.

По словам пресс-секретаря областной прокуратуры Марины Канатовой, решение суда о закрытии данной свалки вступило в законную силу. "Свалка была закрыта по иску прокуратуры. Однако надзорный орган вновь проведет по ней проверку", - сказала Канатова.

Там добавили, что на участников акции принято решение не составлять административные протоколы. "В виду того, что участники акции после предупреждения прекратили противоправные действия. Протоколы на них составлять не стали, ограничившись профилактической беседой", - пояснили в пресс-службе.

Ранее в субботу подполковник полиции Александр Кашигин сообщил журналистам, что на участников акции составят административные протоколы, так как они "Нарушили статью КОАП № 20 "Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность". "Законодательство РФ позволят решать подобные конфликты в правовом поле. Никакая благая цель не должна оправдывать противозаконные методы ее достижения", - подчеркнули ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее в субботу ТАСС сообщал , что три жителя Свердловской области приковали себя наручниками на въезде на несанкционированную свалку, которая ранее была закрыта по суду. Так уральцы протестуют против незаконного складирования твердых бытовых отходов (ТБО) в регионе. По словам одного из организаторов акции Андрея Шевченко, люди решились на такую акцию, "потому что президентом РФ объявлен Год экологии, а здесь нарушается закон". По его словам, своей акцией митингующие хотят привлечь внимание к таким небольшим несанкционированным свалкам, потому что их десятки, уверен Шевченко.