Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Протестующих у свалки уральцев доставят в отдел полиции за нарушения закона о митингах

Происшествия
16 сентября, 10:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, сентября. /ТАСС

Начальник отдела министерства общественной безопасности региона сообщил, что жители не подавали заявку на проведение акции

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Жителей Свердловской области, которые в субботу приковали себя наручниками у въезда на закрытую по суду несанкционированную свалку, доставят в один из отделов полиции Екатеринбурга для составления административных протоколов. Об этом журналистам сообщил подполковник полиции Александр Кашигин.

Ранее в субботу трое уральцев приковали себя наручниками ко въезду возле свалки, которая закрыта по суду, но несмотря на это, по словам митингующих, здесь продолжают складировать мусор. Акция проходит в 12 км от Екатеринбурга рядом с коллективным садом "Зеленая поляна".

"Людей посадили в полицейские машины и доставят в отдел полиции Екатеринбурга для составления административных протоколов, так как они нарушили статью КОАП 20 "Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность", - сказал Кашигин.

По словам начальника отдела министерства общественной безопасности региона, отвечающего за проведение общественных мероприятий, Олега Малишевского, людьми не подавалась заявка на проведение акции, таким образом уральцы нарушили закон и должны понести соответствующее наказание.

По словам председатель сада "Зеленая поляна" Галины Зайцевой, они не раз обращались в различные органы по поводу данной свалки. Мы обращались в различные инстанции, потому что на свалку привозят венки, другой мусор. Посмотрите, что они с дорогами сделали. Жить невозможно, дети кашляют", - отметила женщина в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ранее в субботу ТАСС сообщал, что три жителя Свердловской области приковали себя наручниками на въезде на несанкционированную свалку, которая ранее была закрыта по суду. Так уральцы протестуют против незаконного складирования твердых бытовых отходов (ТБО) в регионе. По словам одного из организаторов акции Андрея Шевченко, люди решились на такую акцию, "потому что президентом РФ объявлен Год экологии, а здесь нарушается закон". По его словам, своей акцией митингующие хотят привлечь внимание к таким небольшим несанкционированным свалкам, потому что их десятки, уверен Шевченко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Ямайке умерла старейшая жительница Земли
2
Полиция возбудила дело о нападении на главу московского штаба Навального Ляскина
3
Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино
4
Небензя: Россия может не подписать декларацию Трампа о реформе ООН
5
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии
6
Белый дом: предложения США по реформам в ООН поддержали 120 государств
7
Медведев поздравил артистку и телеведущую Ангелину Вовк с юбилеем
Темы дня
Новости партнеров
Реклама