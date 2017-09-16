Протестующих у свалки уральцев доставят в отдел полиции за нарушения закона о митингах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Жителей Свердловской области, которые в субботу приковали себя наручниками у въезда на закрытую по суду несанкционированную свалку, доставят в один из отделов полиции Екатеринбурга для составления административных протоколов. Об этом журналистам сообщил подполковник полиции Александр Кашигин.

Ранее в субботу трое уральцев приковали себя наручниками ко въезду возле свалки, которая закрыта по суду, но несмотря на это, по словам митингующих, здесь продолжают складировать мусор. Акция проходит в 12 км от Екатеринбурга рядом с коллективным садом "Зеленая поляна".

"Людей посадили в полицейские машины и доставят в отдел полиции Екатеринбурга для составления административных протоколов, так как они нарушили статью КОАП 20 "Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность", - сказал Кашигин.

По словам начальника отдела министерства общественной безопасности региона, отвечающего за проведение общественных мероприятий, Олега Малишевского, людьми не подавалась заявка на проведение акции, таким образом уральцы нарушили закон и должны понести соответствующее наказание.

По словам председатель сада "Зеленая поляна" Галины Зайцевой, они не раз обращались в различные органы по поводу данной свалки. Мы обращались в различные инстанции, потому что на свалку привозят венки, другой мусор. Посмотрите, что они с дорогами сделали. Жить невозможно, дети кашляют", - отметила женщина в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ранее в субботу ТАСС сообщал, что три жителя Свердловской области приковали себя наручниками на въезде на несанкционированную свалку, которая ранее была закрыта по суду. Так уральцы протестуют против незаконного складирования твердых бытовых отходов (ТБО) в регионе. По словам одного из организаторов акции Андрея Шевченко, люди решились на такую акцию, "потому что президентом РФ объявлен Год экологии, а здесь нарушается закон". По его словам, своей акцией митингующие хотят привлечь внимание к таким небольшим несанкционированным свалкам, потому что их десятки, уверен Шевченко.