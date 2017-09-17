Тайфун "Талим" принесет в Приморье обильные дожди и сильный ветер

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ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Тайфун "Талим" принесет днем в понедельник и ночью во вторник в восточные районы Приморья обильные дожди и сильный ветер, говорится в предупреждении, которое распространило ГУ МЧС России по Приморскому краю в воскресенье.
"По данным Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в связи с прохождением тайфуна "Талим" днем 18 сентября и ночью 19 сентября на востоке Приморского края (Дальнегорский городской округ, Кавалеровский, Ольгинский, Тернейский муниципальные районы) пройдут дожди, местами сильные. На восточном побережье усилится ветер до 17-22 м/с", - отмечается в сообщении.
Согласно данным УГМС, днем во вторник тайфун выйдет в центральную часть Охотского моря и будет медленно затухать над его акваторией. На данный момент атмосферный вихрь относится к категории супертайфунов, и на своем пути он будет вызывать сильные ливни и ураганный ветер.
Ранее ТАСС сообщал, что из-за тайфуна "Талим" в Японии отменены по меньшей мере 573 авиарейса, на время прохождения тайфуна отменено движение экспрессов синкансэн между Кумамото и Кагосимой. Ожидается, что после Японии "Талим" может задеть Сахалин.