Полпред в СФО взял под контроль ситуацию с голодовкой бывших шахтеров рудника в Забайкалье

ЧИТА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло взял под контроль ситуацию с голодовкой бывших работников Дарасунского рудника в Забайкальском крае. Об этом в понедельник сообщила его пресс-служба.

"Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло взял ситуацию [с забастовкой] на контроль. По его мнению, "так как в судебном порядке конфликт был решен в пользу рабочих, собственник должен исполнять решение суда". Для обеспечения этого будут приниматься необходимые правовые меры, усилена работа с собственником", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 19 бывших работников Дарасунского рудника в Забайкальском крае, где в мае шахтеры устраивали забастовку из-за задержки зарплаты, 18 сентября объявили голодовку. Махмед Измайлов - глава Тунгокоченского района, на территории которого находится предприятие, - отметил, что передача рудника от бывшего владельца ("Южуралзолото" - прим. ТАСС) новому собственнику еще не завершена - документы находятся в Федеральной антимонопольной службе.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, в свою очередь, сообщала, что местные власти защитят интересы бывших работников Дарасунского рудника. Она также потребовала, чтобы правоохранительные органы помогли шахтерам. Кроме того, Жданова назвала ситуацию "произволом со стороны руководства рудника", а саму голодовку - "актом отчаяния".

Глава региона напомнила, что для решения вопросов с задолженностью по зарплате работникам предприятия была создана специальная рабочая группа, и суд ранее "принял решение в пользу работников предприятия". При этом Жданова добавила, что "наниматель, и собственник [рудника] цинично уклоняются от исполнения законных решений", а на предприятие "не допускаются официальные представители Гострудинспекции".

Забастовка в шахте

17 мая 81 человек отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" в поселке Вершино-Дарасунский и подниматься на поверхность. В ООО "Управляющая компания ЮГК" (группа компаний "Южуралзолото" - прим. ТАСС) тогда сообщали, что шахтерам на три дня задержали выплату аванса. Кроме того, работники требовали пересмотреть коэффициент трудового участия за апрель, из-за которого у них снизилась зарплата.

На следующий день после переговоров с губернатором Ждановой горняки согласились покинуть шахту. Им пообещали выплатить зарплату и произвести ее перерасчет за апрель. Работы на руднике по решению собственника были приостановлены. В июле мировой суд на один год дисквалифицировал бывшего гендиректора рудника Юрия Бусыгина, признав его виновным в нарушении законодательства о труде.

Также сообщалось, что прокуратура направила в суд 216 исковых заявлений в интересах 281 работника на сумму около 13 млн рублей. Их рассмотрение продолжается.

Кроме того, в мае в пресс-службе компании "Южуралзолото" сообщили, что собственник принял решение о закрытии рудника как убыточного. Позднее депутат Госдумы, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Николай Говорин, который входит в рабочую группу по решению проблем на руднике, проинформировал журналистов, что предприятие сменит владельца и продолжит работу.

Правительство Забайкальского края рассчитывает, что осенью рудник возобновит работу. Его потенциальный владелец - компания "Урюмкан".