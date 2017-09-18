Минюст: законы РФ о блокировке сайтов не являются чрезмерно жесткими

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Законодательство России о блокировке интернет-сайтов, содержащих запрещенную информацию, не является чрезмерно жестким по сравнению с практиками других стран. Об этом говорится в направленном в Европейский суд ответе уполномоченного РФ при ЕСПЧ замминистра юстиции РФ Михаила Гальперина с замечаниями по приемлемости и существу жалобы "Харитонов против России", в которой заявитель жалуется на нарушение права на свободу выражения мнения из-за ограничения доступа к его веб-сайту в целях пресечения доступа к информации на одном из сайтов о способах использования наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе Минюста, сайт был заблокирован "вследствие решения Роскомнадзора о внесении соответствующего IP-адреса в единый реестр адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено на территории РФ". "Суду разъяснено, что Роскомнадзор как уполномоченный государственный орган принимает решение о включении доменных имен, указателей страниц сайтов, а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в интернете, в соответствующий реестр лишь в случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта мер, направленных на удаление запрещенной информации или ограничение доступа к такой информации", - пояснили в Минюсте. При этом ограничение доступа к информации, также как и выбор способа ограничения такого доступа, осуществляется самостоятельно оператором связи, не являющимся госорганом, в зависимости от имеющихся технических возможностей.

Эта позиция, добавили в Минюсте, отвечает выводам Конституционного суда РФ от 17 июля 2014 года о том, что права владельцев сайтов, не содержащих запрещенной информации, но доступ к которым оказался ограничен в связи с включением в Единый реестр сетевого адреса, "по существу, оказываются затронуты не решением уполномоченного органа, например Роскомнадзора, а ненадлежащими действиями (бездействием) обслуживающего их провайдера хостинга". Поэтому защита прав таких лиц должна осуществляться прежде всего в рамках правоотношений с провайдером хостинга. Но заявитель не представил каких-либо доказательств предъявления претензий провайдеру.

"При этом IP-адрес, по которому был также размещен сайт заявителя, был внесен уполномоченным органом в Единый реестр только после того, как провайдер хостинга не принял в течение предусмотренных законодательством трех суток необходимых мер по удалению запрещенной информации", - отметили в Минюсте.

"В сравнении с различными примерами имеющихся в практике ЕСПЧ дел, связанных с реализацией прав в интернет-пространстве, законодательство РФ в данной области не является чрезмерно жестким и дает провайдеру хостинга и владельцам веб-сайтов возможность устранить допущенные нарушения в приемлемые сроки", - подчеркнули в Минюсте, напомнив о сложившейся практике ЕСПЧ по целому ряду дел, а также международной практике регулирования вопросов информационной безопасности в интернете в других странах.