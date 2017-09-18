Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минюст: законы РФ о блокировке сайтов не являются чрезмерно жесткими

Общество
18 сентября, 19:48 UTC+3 МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Такой ответ ведомство направило в ЕСПЧ в связи с ситуацией с блокировкой сайта в целях пресечения доступа к информации о способах использования наркотиков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Законодательство России о блокировке интернет-сайтов, содержащих запрещенную информацию, не является чрезмерно жестким по сравнению с практиками других стран. Об этом говорится в направленном в Европейский суд ответе уполномоченного РФ при ЕСПЧ замминистра юстиции РФ Михаила Гальперина с замечаниями по приемлемости и существу жалобы "Харитонов против России", в которой заявитель жалуется на нарушение права на свободу выражения мнения из-за ограничения доступа к его веб-сайту в целях пресечения доступа к информации на одном из сайтов о способах использования наркотиков.

Смотрите также

Роскомнадзор подтвердил блокировку сайта "Компромат.ру"

Суд заблокировал пять крупных пиратских сайтов

"Поисковики" будут автоматически получать список запрещенных ресурсов

Как сообщили в пресс-службе Минюста, сайт был заблокирован "вследствие решения Роскомнадзора о внесении соответствующего IP-адреса в единый реестр адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено на территории РФ". "Суду разъяснено, что Роскомнадзор как уполномоченный государственный орган принимает решение о включении доменных имен, указателей страниц сайтов, а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в интернете, в соответствующий реестр лишь в случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта мер, направленных на удаление запрещенной информации или ограничение доступа к такой информации", - пояснили в Минюсте. При этом ограничение доступа к информации, также как и выбор способа ограничения такого доступа, осуществляется самостоятельно оператором связи, не являющимся госорганом, в зависимости от имеющихся технических возможностей.

Эта позиция, добавили в Минюсте, отвечает выводам Конституционного суда РФ от 17 июля 2014 года о том, что права владельцев сайтов, не содержащих запрещенной информации, но доступ к которым оказался ограничен в связи с включением в Единый реестр сетевого адреса, "по существу, оказываются затронуты не решением уполномоченного органа, например Роскомнадзора, а ненадлежащими действиями (бездействием) обслуживающего их провайдера хостинга". Поэтому защита прав таких лиц должна осуществляться прежде всего в рамках правоотношений с провайдером хостинга. Но заявитель не представил каких-либо доказательств предъявления претензий провайдеру.

"При этом IP-адрес, по которому был также размещен сайт заявителя, был внесен уполномоченным органом в Единый реестр только после того, как провайдер хостинга не принял в течение предусмотренных законодательством трех суток необходимых мер по удалению запрещенной информации", - отметили в Минюсте.

"В сравнении с различными примерами имеющихся в практике ЕСПЧ дел, связанных с реализацией прав в интернет-пространстве, законодательство РФ в данной области не является чрезмерно жестким и дает провайдеру хостинга и владельцам веб-сайтов возможность устранить допущенные нарушения в приемлемые сроки", - подчеркнули в Минюсте, напомнив о сложившейся практике ЕСПЧ по целому ряду дел, а также международной практике регулирования вопросов информационной безопасности в интернете в других странах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
4
Три уральца приковали себя наручниками возле свалки, протестуя против складирования ТБО
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хейли: декларацию о реформе ООН подписали 128 стран
2
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
3
Ракета комплекса "Искандер-М" запущена на максимальную дальность на учениях "Запад-2017"
4
Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%
5
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
6
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
7
СМИ: в центре Луганска взорван памятник десантникам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама