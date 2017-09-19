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В России выросла заболеваемость ОРВИ

Общество
19 сентября, 10:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Заболевших гриппом на данный момент не зафиксировано

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Заболеваемость ОРВИ выросла на 32% в целом по России на неделе с 4 по 10 сентября.

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Эпидемический порог не превышен, а заболеваний гриппом, схожим с ОРВИ по многим симптомам, в стране не зарегистрировано, сообщил во вторник НИИ гриппа Минздрава РФ.

"На неделе с четвертого по десятое сентября, по сравнению с предыдущей, заболеваемость ОРВИ в 59 городах увеличилась по населению в целом на 32,1%. Прирост заболеваемости отмечается во всех округах, больше - в ЦФО. По населению в целом (заболеваемость здесь выросла) на 51,5%, среди детей школьного возраста - на 113,8%", - отмечается в сообщении.

В НИИ гриппа пояснили, что "прирост заболеваемости ОРВИ связан с началом сезонного подъема острых респираторных вирусных инфекций. На территории России гриппа не выявлено".

Среди возрастных групп самые резкий рост заболеваемости ОРВИ отмечен среди школьников - 81,4%. Далее идут дети 3-6 лет, прирост заболеваемости среди них составил 34,5%, взрослые, среди которых заболеваемость увеличилась на 23,4%, и малыши до 2 лет, среди них рост заболеваемости составил 20%. Уровень заболеваемости в целом по стране находится ниже эпидемического порога на 22%.

НИИ гриппа ведет надзор за гриппом с момента основания в 1967 году. Еженедельно служба надзора за гриппом собирает информацию о заболеваемости в 59 городах России и координирует работу со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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