Бывшие шахтеры продолжают голодовку в Забайкалье, несмотря на выплату 30% задолженности

ЧИТА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Бывшие работники Дарасунского рудника в Забайкальском крае третий день продолжают голодовку, несмотря на выплату им 30% задолженности. Об этом в среду ТАСС сообщил Александр Окладников - глава поселка Вершино-Дарасунский, на территории которого находится предприятия.

"Голодовка продолжается. Накануне к акции присоединились новые участники, и сейчас это около 50 человек. Люди требуют выплаты им задолженности в полном объеме", - сказал Окладников, добавив, что пока бывшие работники рудника получили лишь 30% долга.

Во вторник пресс-служба губернатора Забайкальского края сообщила, что на счета предприятия поступил первый транш в размере 11,8 млн рублей из обещанных собственником 38 млн рублей. По данным региональных СМИ, выплаты бастующим составили от 9 до 20 тыс. рублей, что меньше средней зарплаты, невыданных отпускных и других задержанных выплат.

Ранее сообщалось, что около 20 бывших работников Дарасунского рудника 18 сентября объявили голодовку из-за задержки зарплаты. Затем к акции стали присоединяться новые участники. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова назвала ситуацию "произволом со стороны руководства рудника", а саму голодовку - "актом отчаяния".

По факту невыплаты бывшим горнякам зарплаты СК РФ начал проверку, а региональная Гострудинспекция направила в суд материалы проверки рудника. Ведомство установило, что компания "Дарасунский рудник" не только нарушала трудовое законодательство, но и не исполнила в срок предписания по устранению нарушений.

Кроме того, по информации прокуратуры края, 18 февраля и. о. генерального директора предприятия Евгению Рогалеву было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, он также предупрежден об уголовной ответственности по статье УК РФ "Невыплата заработной платы". Во вторник в отношении Рогалева возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства".

Протесты на руднике

Первая акция протеста на Дарасунском руднике произошла в мае, когда 81 человек отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" из-за задержки зарплаты и недовольства ее размером. На следующий день Ждановой удалось убедить горняков прекратить протест. Тогда же работы на руднике по решению собственника были приостановлены.

В пресс-службе компании "Южуралзолото" тогда сообщили, что собственник принял решение о закрытии рудника как убыточного. Новым владельцем предприятия должна стать компания "Урюмкан". Однако передача рудника от бывшего владельца новому еще не завершена, документы находятся в Федеральной антимонопольной службе.

Добыча на руднике пока не ведется.