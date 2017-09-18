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СК начал проверку из-за голодовки бывших работников рудника в Забайкалье

Сибирь
18 сентября, 13:48 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Следователи проводят опрос работников и изымают документы

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ЧИТА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Следственный комитет начал проверку из-за невыплаты зарплаты более 20 работникам Дарасунского рудника в Забайкальском крае, сообщила в понедельник пресс-служба регионального Следственного управления (СУ) СКР.

Ранее сообщалось, что около 20 бывших работников Дарасунского рудника, где в мае шахтеры устраивали забастовку из-за задержки зарплаты, 18 сентября объявили голодовку.

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В Забайкалье около 20 бывших работников рудника объявили голодовку

"Процессуальная проверка проводится по факту невыплаты заработной платы и иных выплат более 20 работникам ООО "Дарасунский рудник". Следователями проводятся опрос работников, изымается необходимая документация. По результатам проверки будет принято правовое решение", - сказали в ведомстве.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в понедельник сообщила, что местные власти защитят интересы бывших работников рудника. Она также потребовала, чтобы правоохранительные органы помогли шахтерам. Кроме того, Жданова назвала ситуацию "произволом со стороны руководства рудника", а саму голодовку - "актом отчаяния".

Глава региона напомнила, что для решения вопросов с задолженностью по зарплате работникам предприятия была создана специальная рабочая группа, и суд ранее "принял решение в пользу работников предприятия". При этом Жданова добавила, что "наниматель, и собственник [рудника] цинично уклоняются от исполнения законных решений", а на предприятие "не допускаются официальные представители Гострудинспекции".

Забастовка в шахте

17 мая 81 человек отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" в поселке Вершино-Дарасунский и подниматься на поверхность. В ООО "Управляющая компания ЮГК" (группа компаний "Южуралзолото" - прим. ТАСС) тогда сообщали, что шахтерам на три дня задержали выплату аванса. Кроме того, работники требовали пересмотреть коэффициент трудового участия за апрель, из-за которого у них снизилась зарплата.

На следующий день после переговоров с губернатором Ждановой горняки согласились покинуть шахту. Им пообещали выплатить зарплату и произвести ее перерасчет за апрель. Работы на руднике по решению собственника были приостановлены. В июле мировой суд на один год дисквалифицировал бывшего гендиректора рудника Юрия Бусыгина, признав его виновным в нарушении законодательства о труде.

Также сообщалось, что прокуратура направила в суд 216 исковых заявлений в интересах 281 работника на сумму около 13 млн рублей. Их рассмотрение продолжается.

Кроме того, в мае в пресс-службе компании "Южуралзолото" сообщили, что собственник принял решение о закрытии рудника как убыточного. Позднее депутат Госдумы, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Николай Говорин, который входит в рабочую группу по решению проблем на руднике, проинформировал журналистов, что предприятие сменит владельца и продолжит работу.

Правительство Забайкальского края рассчитывает, что осенью рудник возобновит работу. Его потенциальный владелец - компания "Урюмкан".

Махмед Измайлов - глава Тунгокоченского района, на территории которого находится предприятие, сообщил ТАСС, что передача рудника от бывшего владельца ("Южуралзолото" - прим. ТАСС) новому собственнику еще не завершена - документы находятся в Федеральной антимонопольной службе.

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