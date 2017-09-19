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Первый транш поступил на выплату долгов бывшим шахтерам, объявившим голодовку в Забайкалье

Сибирь
19 сентября, 13:32 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

На счета Дарасунского рудника поступили 11,8 млн рублей из обещанных собственником 38 млн, в ближайшее время планируется начать первые выплаты задолженности работникам

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ЧИТА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Около 12 млн рублей поступило на счета Дарасунского рудника в Забайкальском крае, около 40 бывших работников которого второй день проводят голодовку, сообщила во вторник пресс-служба губернатора региона.

"По последней информации, на счета предприятия поступил первый транш в размере 11,8 млн рублей из обещанных собственником 38 млн рублей. В ближайшее время планируют начать первые выплаты задолженности работникам", - приводятся в сообщении слова первого вице-премьера краевого правительства Александра Кулакова.

Ранее сообщалось, что около 20 бывших работников Дарасунского рудника 18 сентября объявили голодовку из-за задержки зарплаты. Затем к акции присоединились новые участники, общее число голодающих возросло до 40 человек. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова назвала ситуацию "произволом со стороны руководства рудника", а саму голодовку - "актом отчаяния".

По факту невыплаты бывшим горнякам зарплаты СК РФ начал проверку, а региональная Гострудинспекция направила в суд материалы проверки рудника. Ведомство установило, что компания "Дарасунский рудник" не только нарушала трудовое законодательство, но и не исполнила в срок предписания по устранению нарушений.

Кроме того, по информации прокуратуры края, в понедельник и. о. генерального директора предприятия Евгению Рогалеву было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, он также предупрежден об уголовной ответственности по статье УК РФ "Невыплата заработной платы". Во вторник в отношении Рогалева возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства".

Протесты на руднике

Первая акция протеста на Дарасунском руднике произошла в мае, когда 81 человек отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" из-за задержки зарплаты и недовольства ее размером. На следующий день Ждановой удалось убедить горняков прекратить протест. Тогда же работы на руднике по решению собственника были приостановлены.

В пресс-службе компании "Южуралзолото" тогда сообщили, что собственник принял решение о закрытии рудника как убыточного. Новым владельцем предприятия должна стать компания "Урюмкан". Однако передача рудника от бывшего владельца новому еще не завершена - документы находятся в Федеральной антимонопольной службе.

Добыча на руднике пока не ведется.

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