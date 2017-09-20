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Российские туроператоры отменили часть полетных программ на Кубу

Общество
20 сентября, 10:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Планируется, что полеты на пострадавший от урагана "Ирма" курорт Кайо Коко, возобновятся в конце ноября

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские туроператоры отменили полетные программы на кубинский курорт Кайо Коко до восстановления инфраструктуры, пострадавшей от урагана "Ирма". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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"Полетные программы на Кайо Коко отменены до нормализации обстановки. Туристов, купивших туры на этот островной курорт Кубы, туроператоры ориентируют на перебронирование на другие направления. Возможно, что полеты на Кайо Коко начнутся только в конце ноября", - говорится в сообщении ассоциации.

Основной удар урагана "Ирма", обрушившегося на Кубу 10 сентября, пришелся именно на северное побережье страны, где как раз расположен Кайо Коко. Тогда были полностью разрушены аэропорт острова и мост, соединяющий его с Кубой. По данным АТОР, полетные программы из России на Кайо Коко с октября этого года были запланированы у туроператоров Pegas Touristik (рейсами авиакомпании Nord Wind) и ANEX Tour (рейсами Azur Air).

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