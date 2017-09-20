Три участника голодовки бывших шахтеров в Забайкалье госпитализированы

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ЧИТА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Врачи в среду увезли в районную больницу трех участников голодовки бывших работников рудника, которая с понедельника проходит в поселке Вершино-Дарасунский Забайкальского края. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава поселка Александр Окладников.
Около 20 бывших работников Дарасунского рудника 18 сентября объявили голодовку из-за задержки зарплаты. Затем к акции стали присоединяться новые участники, и, по данным на утро среды, в голодовке участвуют около 50 человек.
"В местную больницу увезли трех человек из-за проблем с давлением", - сказал Окладников. Он добавил, что накануне врачи также увозили в больницу одну из участниц протеста, но позже она вернулась к голодающим.
Ранее сообщалось, что по поручению властей края врачи следят за состоянием бывших работников рудника.
Во вторник пресс-служба губернатора Забайкалья сообщила, что на счета рудника поступил первый транш в размере 11,8 млн рублей из обещанных собственником 38 млн рублей. По данным региональных СМИ, выплаты бастующим составили от 9 до 20 тыс. рублей, что меньше средней зарплаты, отпускных и других задержанных выплат. Голодовка продолжается, люди требуют выплаты им задолженности в полном объеме.
По факту невыплаты зарплаты СК РФ начал проверку, а региональная Гострудинспекция направила в суд материалы проверки рудника. Ведомство установило, что компания "Дарасунский рудник" не только нарушала трудовое законодательство, но и не исполнила в срок предписания по устранению нарушений.
Кроме того, по информации прокуратуры края, 18 февраля и. о. генерального директора предприятия Евгению Рогалеву было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, он также предупрежден об уголовной ответственности по статье УК РФ "Невыплата заработной платы". Во вторник в отношении Рогалева возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства".
Первая акция протеста на Дарасунском руднике прошла в мае, когда 81 человек отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" из-за задержки зарплаты и недовольства ее размером. На следующий день Ждановой удалось убедить горняков прекратить протест. Тогда же работы на руднике по решению собственника были приостановлены.
В пресс-службе компании "Южуралзолото" тогда сообщили, что собственник принял решение о закрытии рудника как убыточного. Новым владельцем предприятия должна стать компания "Урюмкан". Однако передача рудника от бывшего владельца новому еще не завершена, документы находятся в Федеральной антимонопольной службе.
Добыча на руднике пока не ведется.