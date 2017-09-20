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Законопроект КПРФ об установлении 2 сентября нового дня воинской славы будет доработан

Общество
20 сентября, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Для доработки документа будет создана рабочая группа во главе с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым, куда войдут депутаты всех фракций нижней палаты парламента

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа по доработке законопроекта коммунистов о установлении в России нового дня воинской славы России - "2 сентября - День Победы над милитаристской Японией - окончание Второй мировой войны (1945 год)" - создана в среду в Госдуме.

Рассмотрение соответствующей инициативы в первом чтении вызвало оживленную и продолжительную дискуссию на пленарном заседании. "Коллеги, как вы отнесетесь к тому, если мы создадим рабочую группу по доработке данного законопроекта во главе с [первым вице-спикером Госдумы] Иваном Ивановичем Мельниковым и подключением комитета [Госдумы] по обороне и комитета [Госдумы] по образованию и науке?", - обратился к депутатам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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День окончания Второй мировой войны. Досье

Предложение было единогласно поддержано. Парламентарии также приняли решение, что в рабочую группу войдут депутаты всех фракций Госдумы, а также представители комитета по международным делам и Российской академии наук.

"Откладываем рассмотрение этого законопроекта до решения рабочей группы", - заключил Володин.

Законопроект депутатов КПРФ предлагает установить новый день воинской славы России - "2 сентября - День Победы над милитаристской Японией - окончание Второй мировой войны (1945 год)". Изменения предусматривается внести в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В соответствии с действующим законодательством, "2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" относится к памятным датам России. Коммунисты предлагают уточнить название, добавив фразу "День Победы над милитаристской Японией", и отнести эту дату к дням воинской славы.

В пояснительной записке авторы отмечают, что "Вторая мировая война закончилась безоговорочной капитуляцией гитлеровской Германии 8 мая 1945 года и милитаристской Японии 2 сентября 1945 года". "Оба акта по форме и содержанию абсолютно идентичны", - подчеркивают коммунисты. При этом, указывают они, "войны с Германией и Японией - это войны с абсолютно разными государствами, которые закончились в разное время соглашением этих стран на безоговорочную капитуляцию Союзным державам всех их вооруженных сил".

Отзыв правительства

В правительстве РФ инициативу депутатов КПРФ не поддержали. В официальном отзыве на законопроект отмечается, что "увековечение памяти о победе советских войск над японскими вооруженными силами возражений не вызывает". "Вместе с тем 2 сентября 1945 г. серьезных боевых операций Красной Армией не проводилось. В большинстве стран, в том числе России, день подписания Акта о капитуляции Японии, завершивший кровопролитную Вторую мировую войну, воспринимается как день перехода к мирной жизни, примирения и единения государств мира", - пояснили в кабмине.

"С учетом изложенного… представляется оптимальной квалификация этого события как памятной даты, связанной с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества", - заключается в отзыве.

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КПРФ Вторая мировая война
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Мельников, Иван Иванович Зюганов, Геннадий Андреевич Володин, Вячеслав Викторович
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