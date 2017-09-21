Кадыров поблагодарил Москалькову за установление истины со "списками пропавших"

ГРОЗНЫЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову за визит в республику и помощь в установлении истины относительно судьбы людей, которые, по данным средств массовой информации, якобы подверглись репрессиям. Об этом он сообщил на своей странице в сети Instagram.

Дорогие друзья! У меня состоялась важная встреча с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации @moskalkova.official Татьяной Москальковой. В течение двух суток она досконально изучила ситуация с соблюдением прав человека в Чечне. Москалькова встретилась с гражданами, руководителями одиннадцати общественных организаций и правоохранительных органов, представителями правозащитного сообщества Чечни. Гостья подчеркнула, что здесь, в республике, она получила ответы на вопросы, которых добивалась длительное время от следственных органов. Я рассказал Татьяне Николаевне, что за закон и порядок и права человека в Чечне отдали свои жизни наш Первый Президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров и тысячи его соратников. Радует, что Татьяна Николаевна решила лично ознакомиться с реальным положением дел в ЧР. Как отметила омбудсмен, она получила ответы на целый комплекс вопросов. Убедилась, что соблюдению прав и законных интересов граждан уделяется должное внимание. Конечно, есть ещё нерешенные, проблемные вопросы. Татьяна Николаевна отметила, что уезжает из республики с целым пакетом поручений от жителей Чечни. Они связаны с идентификацией останков тел в местах массового захоронения лиц, погибших в годы войны, поиском без вести пропавших, правовым просвещением молодежи. Уверен, что действуя совместно, мы сможем решить и эти проблемы. Мне было очень приятно, что Татьяна Николаева высоко оценила условия содержания заключенных в СИЗО. По ее словам, они полностью соответствуют мировым стандартам. Я считаю, что главным результатом поездки Москальковой стало установление истины с так называемыми списками, публикуемыми некоторыми СМИ. Эту "утку" давно мусолили наши недруги. Сотрудники аппарата омбудсмена выезжали непосредственно в @95.mvd МВД по ЧР, ознакомились с каждым уголовным делом. В результате выяснилось, что двое из этого списка живы, и более того, живут у себя дома, занимаются своим хозяйством, другие умерли собственной смертью, либо в боестолкновениях при проведении спецопераций против участников НВФ. Я хочу поблагодарить Татьяну Николаевну за её визит. Впереди еще большой фронт работы, с которым, я уверен,мы справимся совместными усилиями. Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Сен 20 2017 в 1:50 PDT

"Новая газета" ранее опубликовала несколько материалов о гражданах, которых якобы преследуют в Чечне. Они касались задержаний и возможных убийств жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. В другой публикации утверждалось, что в Чечне в результате спецопераций были задержаны жители, которые потом были убиты.

"Я считаю, что главным результатом поездки Москальковой стало установление истины с так называемыми списками, публикуемыми некоторыми СМИ. Сотрудники аппарата омбудсмена выезжали непосредственно в МВД по ЧР, ознакомились с каждым уголовным делом. В результате выяснилось, что двое из этого списка живы, и более того, живут у себя дома, занимаются своим хозяйством, другие умерли собственной смертью, либо в боестолкновениях при проведении спецопераций против участников НВФ", - написал Кадыров.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приехала во вторник в Грозный для встречи с гражданами, сотрудниками правоохранительных органов и правозащитниками. Она также встретилась с двумя жителями Чечни, которые ранее фигурировали в СМИ как пропавшие без вести, и убедилась в том, что их здоровью ничего не угрожает.

"Гостья подчеркнула, что здесь, в республике, она получила ответы на вопросы, которых добивалась длительное время от следственных органов. Татьяна Николаевна отметила, что уезжает из республики с целым пакетом поручений от жителей Чечни, которые связаны с идентификацией останков тел в местах массового захоронения лиц, погибших в годы войны, поиском без вести пропавших, правовым просвещением молодежи. Уверен, что действуя совместно, мы сможем решить и эти проблемы", - отметил глава Чечни.

Ранее Москалькова сообщила ТАСС, что следственные органы Чечни возбудили восемнадцать уголовных дел по фактам исчезновения людей, которые фигурирует в списках "Новой газеты". Она также отметила, что сотрудник ее аппарата останется в регионе для проверки всех материалов и выяснения судьбы каждого из упоминавшихся в публикациях.

Москалькова отмечала, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям, и направила обращение главе Следственного комитета РФ. Омбудсмен просила СК уточнить информацию о 24 людях в списке газеты, по которым были указаны только фамилии и инициалы. 1 сентября омбудсмен сообщила, что вышла на видеосвязь с родственниками якобы пострадавших в Чечне людей, о которых сообщали СМИ.