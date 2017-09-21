Россия и Япония хотят довести взаимный турпоток до 250 тыс. человек в 2019 году

ТОКИО, 21 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Россия и Япония планируют довести взаимный туристический поток между собой до отметки в 250 тыс. человек в 2019 году. Как рассказал ТАСС глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов, стороны подпишут соответствующий документ во время ежегодной международной выставки туризма JATA в Токио, которая начинается в четверг.

"Мы будем подписывать меморандум по проведению недели эногастрономического туризма в Японии и недели эногастрономического туризма в России. Развитие гастрономического туризма это одно из самых интересных направлений в отрасли", - сказал он, добавив, что также будет подписан протокол о внесении изменений в программу совместных действий.

"Речь идет о том, что мы будем работать над увеличением туристского потока между обеими странами, определив в качестве ориентира достижение в 2018 году уровня в 220 тыс., а в 2019 году - в 250 тыс. граждан, перемещающихся между обеими странами", - пояснил он.

По словам Сафонова, стороны "значительно повышают эти ключевые показатели, поскольку ранее в программе действий был значительно более низкий порог", а динамика роста турпотока очень высокая. "Я приводил динамику за этот год: число туристов, приехавших из России в Японию выросло на 40%, а из Японии в Россию - на 18%", - добавил глава Ростуризма.

Как считает Сафонов, одной из причин резкого роста туристических потоков между странами стало взаимное упрощение визовых процедур. Он также полагает, что за оставшийся до конца года квартал эти показатели еще могут измениться. "Мы говорим пока о периоде на начало сентября, до конца года у нас еще целый квартал, итоговые показатели могут быть несколько иными, но даже эти цифры - очень хороший показатель", - заключил он.

В последние годы, по разным оценкам, Японию посещало около 70 тыс. россиян, примерно такое же число японцев приезжали в Россию. С начала 2017 года стороны пошли на взаимное упрощение визового режима.