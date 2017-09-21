Глава Забайкалья потребовала обеспечить правильность расчета с протестовавшими шахтерами

ЧИТА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова потребовала от региональных властей и надзорных органов проконтролировать правильность начисления выплат бывшим работникам Дарасунского рудника, которые с понедельника по четверг проводили голодовку в связи с задержкой выплаты зарплаты, а также дать правовую оценку действиям собственников предприятия. Об этом сообщила пресс-служба главы края.

Около 50 бывших работников Дарасунского рудника с понедельника протестовали из-за задержки зарплат и других выплат. Во вторник на счет рудника поступил первый транш в размере 11,8 млн рублей из обещанных собственником 38 млн рублей. В среду на счет предприятия перечислили остальные средства, и после получения денег работники прекратили акцию.

"Наконец, удалось сдвинуть этот вопрос с мертвой точки, шахтерам начали перечислять заработанные деньги. Главное сейчас, чтобы каждый рабочий получил все гарантированные ему законом выплаты до копейки. Я обращаю внимание всех компетентных органов на необходимость тщательного контроля этого процесса", - сказала Жданова.

Она потребовала, чтобы "соответствующие органы дали правовую оценку действиям руководства рудника и приняли все необходимые меры для недопущения подобных преступлений". "Такое циничное и безответственное отношение собственника предприятия к людям просто недопустимо", - заявила губернатор.

Жданова также поручила первому вице-премьеру краевого правительства Александру Кулакову провести совещание, на котором будет подробно рассмотрена ситуация с компенсационными выплатами работникам Дарасунского рудника. Мероприятие пройдет в четверг в поселке Вершино-Дарасунский.

Невыплатой зарплат заинтересовалось следствие

Ранее сообщалось, что по факту невыплаты зарплаты СК РФ начал проверку, а региональная Гострудинспекция направила в суд материалы проверки рудника. Ведомство установило, что компания "Дарасунский рудник" не только нарушала трудовое законодательство, но и не исполнила в срок предписания по устранению нарушений.

Кроме того, по информации прокуратуры края, 18 февраля исполняющему обязанности генерального директора предприятия Евгению Рогалеву было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, он также предупрежден об уголовной ответственности по статье УК РФ "Невыплата заработной платы". Во вторник в отношении Рогалева возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства".

Протесты на руднике

Первая акция протеста на Дарасунском руднике прошла в мае, когда 81 человек отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" из-за недовольства размером зарплаты и ее задержкой. На следующий день главе Забайкальского края Наталье Ждановой удалось убедить горняков прекратить протест. Тогда же работы на руднике по решению собственника были приостановлены.

В пресс-службе компании "Южуралзолото" тогда сообщили, что собственник принял решение о закрытии рудника как убыточного. Новым владельцем предприятия должна стать компания "Урюмкан". Однако передача рудника от бывшего владельца новому еще не завершена, документы находятся в Федеральной антимонопольной службе.

Добыча на руднике пока не ведется.