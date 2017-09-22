Глава МВД РФ предлагает ужесточить контроль за использованием психотропных препаратов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Проблему "аптечной" наркомании возможно решить путем более жесткого контроля за целевым использованием медикаментов, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в пятницу на заседании Государственного антинаркотического комитета.

"Должен отметить, что, несмотря на принимаемые меры, проблема так называемой аптечной наркомании сохраняет актуальность. Наша задача - определить комплекс дополнительных мер по контролю за медицинским использованием соответствующих препаратов", - сказал министр.

Он отметил, что выдаваемые по рецепту психотропные медицинские препараты нередко используются для кустарного изготовления синтетических наркотиков. "Они могут усиливать эффект привычных наркотиков, купировать "ломку", оказывать собственное специфическое влияние", - сказал Колокольцев.

По словам министра, информация о злоупотреблениях медицинскими препаратами поступает, в частности, из Москвы, Ставропольского края, Республики Северная Осетия - Алания и ряда других субъектов.

"В погоне за прибылью отдельные фармацевтические организации в нарушение установленных правил обеспечивают легкую доступность медикаментов с психоактивным действием", - добавил министр, отметив, что такая ситуация несет в себе серьезные риски для здоровья граждан.

Колокольцев подчеркнул, что необходимо уделять особое внимание реабилитации и ресоциализации наркозависимых. "Особое внимание здесь следует уделять тем, кто только начал употреблять наркотики. В этой сфере крайне важно сформировать у граждан мировоззрение, основанное на принципах здорового образа жизни", - сказал глава МВД, добавив, что это потребует консолидации усилий государственных органов, общественных организаций, представителей традиционных религиозных конфессий.