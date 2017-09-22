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Власти Апатитов выделили 1 млн рублей на перевозку больных после жалобы пациентки Путину

Общество
22 сентября, 12:42 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 22, сентября. /ТАСС

Власти Мурманской области ранее уже отмечали необходимость организовать бесплатные или льготные маршруты между Апатитами и Кировском, где расположена районная больница

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МУРМАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Власти города Апатиты Мурманской области, онкобольная жительница которого в ходе "Прямой линии" пожаловалась президенту РФ на плохое медобслуживание, выделили более 1 миллиона рублей на перевозку жителей в медицинские учреждения. Об этом сообщил в пятницу на заседании правительства области глава горадминистрации Николай Бова.

"Всего на 2017 год запланирована оплата 1116 поездок на сумму 1,169 млн рублей. С июля организована работа по перевозке из Кировска в Апатиты в ночное время пациентов, доставленных в Кировскую больницу по скорой помощи", - сказал он.

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Ранее о необходимости организовать бесплатные или льготные маршруты между Апатитами и Кировском, где расположена районная больница, заявляли власти области. Также власти озвучивали идею организации специализированных видов медпомощи в больничном городке Апатитов.

О страдающей онкологическим заболеванием Дарье Стариковой и ситуации с медициной в Апатитах стало широко известно после ее звонка на "Прямую линию" президенту РФ Владимиру Путину 15 июня этого года. Она сказала, что ей поздно был поставлен диагноз "рак четвертой стадии", до этого ее долго лечили от остеохондроза, причем делали массаж и уколы, что противопоказано при онкологии.

Точный диагноз ей смогли поставить только в Мурманске. Также она пожаловалась на отсутствие в городе больницы, узких специалистов и другие проблемы. Сейчас Старикова проходит лечение в Москве.

Власти региона объясняли сложность ситуации системой подушевого финансирования в медицине, которая вынуждает укрупнять медучреждения. Именно в рамках реформы больницы Кировска и Апатитов были объединены в одну районную больницу.

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