Депутат поддержал идею Собянина о конфискации автобусов у нелегальных перевозчиков

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов поддерживает идею мэра Москвы Сергея Собянина конфисковывать автобусы у нелегальных перевозчиков, озвученную градоначальником в пятницу на заседании президиума Госсовета, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
"Я поддерживаю Собянина, но такой закон есть. Может быть, стоит что-то [в законе] подправить", - сказал Ефимов ТАСС.
Он уточнил, что есть закон "О безопасности дорожного движения", в котором содержится норма об изъятии автобуса, но при повторном нарушении определенных требований. "Сначала штраф идет до 300-400 тыс. руб.", - пояснил парламентарий.
Ефимов не исключил возможности внесения дополнительных поправок в этот закон. "Собянин прав, но это в законе есть. Если нужно, то возможно внести дополнительные поправки, может быть сразу же [изымать]", - предложил депутат.
На заседании президиума Госсовета Собянин предложил такую санкцию, как конфискация автобусов у нелегальных перевозчиков. По его мнению, эта мера позволила бы в кратчайшие сроки навести порядок на этом рынке и снять проблему нелегальных перевозок. Он сообщил, что за несколько лет в столице задержали и поставили на штрафные стоянки около 4 тыс. автобусов нелегальных перевозчиков. Однако после оплаты штрафа задержанный автобус перерегистрируется на другую компанию и продолжает работать и нарушать закон.