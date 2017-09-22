Лавров: Россия готова помочь пострадавшей от землетрясения Мексике

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Россия готова оказать Мексике помощь в связи с землетрясением. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в мексиканским коллегой Луисом Видегараем на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Заявление министра размещено на сайте МИД РФ.
"В первую очередь я хочу вновь выразить наши соболезнования семьям, правительству, народу Мексики в связи с ужасным землетрясением, - сказал Лавров. - Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму со словами солидарности президенту Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенье Ньето". "Мы готовы оказывать гуманитарную помощь, обсудим конкретные аспекты этого предложения с вами", - добавил российский министр.
Лавров также выразил намерение обсудить с Видегараем состояние двусторонних отношений Москвы и Мехико по итогам встречи на высшем уровне на полях саммита G20 в Китае в сентябре 2016 года.
Разрушительное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. После удара стихии было зафиксировано 11 повторных толчков, в столице страны разрушены более 40 зданий. По последним данным, число погибших составило 286 человек. Со среды в Мексике объявлен трехдневный траур по погибшим в результате бедствия.