На Курилы в рамках безвизовых обменов впервые прибыл чартерный авиарейс из Японии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Первый чартерный рейс авиакомпании "Аврора" в субботу утром выполнен из Японии на Курилы. Он доставил делегацию, которая посетит острова Кунашир и Итуруп в рамках безвизовых обменов, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Самолет Bombardier Q400 авиакомпании "Аврора" сегодня утром вылетел из аэропорта Накасибэцу префектуры Хоккайдо. На острова Кунашир и Итуруп он доставил 68 иностранных граждан. В составе делегации, которая прибыла на безвизовой основе, - ранее проживавшие на этих землях люди, а также их дети и внуки, сотрудники японского МИДа, переводчики и медицинские работники. Они представляют 10 префектур Японии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, воздушное судно сначала приземлилось в аэропорту "Менделеево" на острове Кунашир. Здесь самолет покинула примерно половина делегации. Оставшаяся часть вылетела на соседний Итуруп.

На Курильских островах гости посетят кладбища, где захоронены их родственники. Состоятся заупокойные службы. А уже вечером делегация отправится в обратный путь. Большинство ее участников посещают Курилы в рамках безвизовых обменов уже не первый раз. До этого группы из Японии доставлялись на острова только морем.

Первый чартерный рейс на Курильские острова должен был состоятся в июне 2017 года, но был отменен из-за плохой погоды в аэропорту прибытия.

Договоренность о проведении такого авиарейса на безвизовой основе была достигнута на встрече премьер- министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в Москве. В июле, когда они встретились в Гамбурге, премьер и президент договорились организовать рейс в сентябре. Как ожидается, на запланированной в начале сентября встрече во Владивостоке Абэ и Путин затронут эту тему.