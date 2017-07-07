Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Абэ и Путин договорились, что авиарейс на Южные Курилы организуют в сентябре

Общество
7 июля, 22:04 дата обновления: 7 июля, 22:16 UTC+3

Планировалось, что рейс состоится в июне, но из-за плохой погоды был отменен

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Чартерный авиарейс на Южные Курилы для бывших жителей этих островов, который не состоялся в июне из-за плохой погоды, будет организован в сентябре этого года. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам прошедшей в пятницу встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина, сообщило агентство Kyodo.

Полет на южные Курильские острова планировалось осуществить на специально зафрахтованном для этого самолете российской компании "Аврора". С 17 июня он находился в аэропорту Накасибэцу на крайнем северо-востоке острова Хоккайдо. Однако вылет 18 июня, а затем и 19 июня пришлось отложить из-за сильного тумана в аэропорту Менделеево на острове Кунашир.

На борту "Авроры" должны были полететь 70 человек, включая 35 бывших жителей островов и их родственников. Часть из них предполагала сойти на Кунашире, чтобы отправиться к захоронениям, а остальные планировали полететь дальше - на Итуруп. Оттуда самолет должен был вернуться в Японию обратным маршрутом через Кунашир.

Договоренность о проведении такого авиарейса на безвизовой основе была достигнута на встрече премьер-министра Японии и президента РФ 27 апреля в Москве. Ранее для выполнения поездок подобного рода использовалось океанское судно.

Смотрите также

Власти Японии следят за информацией о создании ТОР на Курилах

Рыбокомбинат "Островной" на Курилах вложит в создание ТОР около 5 млрд рублей

Принято решение о создании ТОР на Южных Курилах

Советник Абэ: визит японской делегации на Курилы поможет конкретизировать проекты с РФ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Спор вокруг Курил Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тиллерсон: спецпредставитель США по Украине был назначен по запросу Путина
2
Комитет ПА ОБСЕ сохранил в своей резолюции утверждения о "гибридных силах" РФ в Донбассе
3
Новый представитель США по Украине может посетить Москву в ближайшее время
4
Азербайджан заявил о нанесении упреждающих ударов по армянской армии в Карабахе
5
В Москве объявили штормовое предупреждение
6
Лавров назвал беседу Путина с Трампом очень конкретной
7
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге
Темы дня
Реклама