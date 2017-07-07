Абэ и Путин договорились, что авиарейс на Южные Курилы организуют в сентябре

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Чартерный авиарейс на Южные Курилы для бывших жителей этих островов, который не состоялся в июне из-за плохой погоды, будет организован в сентябре этого года. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам прошедшей в пятницу встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина, сообщило агентство Kyodo.
Полет на южные Курильские острова планировалось осуществить на специально зафрахтованном для этого самолете российской компании "Аврора". С 17 июня он находился в аэропорту Накасибэцу на крайнем северо-востоке острова Хоккайдо. Однако вылет 18 июня, а затем и 19 июня пришлось отложить из-за сильного тумана в аэропорту Менделеево на острове Кунашир.
На борту "Авроры" должны были полететь 70 человек, включая 35 бывших жителей островов и их родственников. Часть из них предполагала сойти на Кунашире, чтобы отправиться к захоронениям, а остальные планировали полететь дальше - на Итуруп. Оттуда самолет должен был вернуться в Японию обратным маршрутом через Кунашир.
Договоренность о проведении такого авиарейса на безвизовой основе была достигнута на встрече премьер-министра Японии и президента РФ 27 апреля в Москве. Ранее для выполнения поездок подобного рода использовалось океанское судно.