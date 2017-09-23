Из Японии чартерным рейсом на Южные Курилы отправились бывшие жители островов

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ТОКИО, 23 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Бывшие жители Южных Курил вылетели в субботу чартерным рейсом из японского города Накасибэцу (префектура Хоккайдо) в Россию, чтобы посетить могилы предков. Об этом ТАСС сообщили в министерстве иностранных дел Японии.
"Самолет благополучно вылетел", - отметили в дипведомстве.
Согласно ранее опубликованной информации, сначала воздушное судно приземлится в Южно-Курильске (Кунашир), а затем в Курильске (Итуруп). Визит группы бывших жителей островов и их родственников в составе 70 человек рассчитан на один день: вечером самолет вернется в Накасибэцу.
Изначально рейс должен был состояться в июне, однако из-за плохой погоды его перенесли на сентябрь. Договоренность о поездке на безвизовой основе была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина, состоявшейся 27 апреля в Москве. В июле в Гамбурге лидеры двух стран договорились организовать рейс в сентябре.