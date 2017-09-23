Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 460 тыс. человек подписали в Великобритании петицию в поддержку компании Uber

Общество
23 сентября, 11:46 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 23, сентября. /ТАСС

В пятницу власти Лондона лишили Uber лицензии, объяснив это тем, что деятельность компании не соответствует требованиям осуществления частного извоза

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Более 460 тыс. человек потребовали от властей Лондона пересмотреть решение о непродлении лицензии компании Uber, предоставляющей услуги по онлайн-вызову частных такси. Соответствующая петиция была размещена в пятницу на сайте change.org.

"Чтобы отстоять источник существования для 40 тыс. водителей и потребительский выбор миллионов лондонцев, подпишите петицию, требующую отменить решение о запрете Uber в Лондоне", - говорится в тексте электронного ходатайства, которое планируется передать мэру Лондона Садику Хану.

Оператор транспортной системы столицы Великобритании Transport for London отказался в пятницу продлить лицензию компании Uber после 30 сентября, когда истекает срок действующей лицензии. По мнению лондонских властей, деятельность американской компании не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо при осуществлении частного извоза.

В Uber в свою очередь заявили, что обжалуют решение оператора в суде. Мобильным приложением этой компании в Лондоне пользуются около 3,5 млн человек. Под петицией люди продолжают ставить подписи, поэтому, скорее всего, в течение ближайшего времени своей согласие с ее требованием выразят более полумиллиона человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хан, Садик
Страны
США Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
3
Российские и кубинские школьники в Международный день мира выпустили в небо стаю голубей
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Донецке произошло покушение на министра доходов и сборов ДНР
2
Почти 100 стран поддержали призыв к ограничению вето в Совбезе ООН
3
Источник: три прототипа "Сармата" испытают до середины 2018 года
4
Источник: Калинин задержан в рамках дела об угрозах киносетям в связи с показом "Матильды"
5
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
6
Трамп пообещал разобраться с Ким Чен Ыном, вновь назвав его "человеком-ракетой"
7
США определились со стратегией развития отношений с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама