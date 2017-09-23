Более 460 тыс. человек подписали в Великобритании петицию в поддержку компании Uber

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Более 460 тыс. человек потребовали от властей Лондона пересмотреть решение о непродлении лицензии компании Uber, предоставляющей услуги по онлайн-вызову частных такси. Соответствующая петиция была размещена в пятницу на сайте change.org.

"Чтобы отстоять источник существования для 40 тыс. водителей и потребительский выбор миллионов лондонцев, подпишите петицию, требующую отменить решение о запрете Uber в Лондоне", - говорится в тексте электронного ходатайства, которое планируется передать мэру Лондона Садику Хану.

Оператор транспортной системы столицы Великобритании Transport for London отказался в пятницу продлить лицензию компании Uber после 30 сентября, когда истекает срок действующей лицензии. По мнению лондонских властей, деятельность американской компании не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо при осуществлении частного извоза.

В Uber в свою очередь заявили, что обжалуют решение оператора в суде. Мобильным приложением этой компании в Лондоне пользуются около 3,5 млн человек. Под петицией люди продолжают ставить подписи, поэтому, скорее всего, в течение ближайшего времени своей согласие с ее требованием выразят более полумиллиона человек.