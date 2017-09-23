Более 460 тыс. человек подписали в Великобритании петицию в поддержку компании Uber

Более 460 тыс. человек подписали в Великобритании петицию в поддержку компании UberОбщество 23 сентября, 11:46
Баскетболист "Нью-Йорка" Энтони согласен на переход в "Кливленд" или "Оклахому"Спорт 23 сентября, 11:35
Плющенко: фигурист Ханю способен еще не раз обновить мировой рекорд в олимпийском сезонеСпорт 23 сентября, 11:25
Источник: Калинин задержан в рамках дела об угрозах киносетям в связи с показом "Матильды"Происшествия 23 сентября, 11:18
Спортсмен из Воронежской области стал победителем Владивостокского марафонаСпорт 23 сентября, 11:17
В Донецке произошло покушение на министра доходов и сборов ДНРПроисшествия 23 сентября, 11:10
Президент "Барыса": клуб планирует как можно дальше пройти в плей-офф КХЛСпорт 23 сентября, 11:08
Источник: три прототипа "Сармата" испытают до середины 2018 годаАрмия и ОПК 23 сентября, 11:08
МВД возбудило дело о давлении на кинотеатры в связи с показами фильма "Матильда"Происшествия 23 сентября, 10:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Более 460 тыс. человек потребовали от властей Лондона пересмотреть решение о непродлении лицензии компании Uber, предоставляющей услуги по онлайн-вызову частных такси. Соответствующая петиция была размещена в пятницу на сайте change.org.
"Чтобы отстоять источник существования для 40 тыс. водителей и потребительский выбор миллионов лондонцев, подпишите петицию, требующую отменить решение о запрете Uber в Лондоне", - говорится в тексте электронного ходатайства, которое планируется передать мэру Лондона Садику Хану.
Оператор транспортной системы столицы Великобритании Transport for London отказался в пятницу продлить лицензию компании Uber после 30 сентября, когда истекает срок действующей лицензии. По мнению лондонских властей, деятельность американской компании не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо при осуществлении частного извоза.
В Uber в свою очередь заявили, что обжалуют решение оператора в суде. Мобильным приложением этой компании в Лондоне пользуются около 3,5 млн человек. Под петицией люди продолжают ставить подписи, поэтому, скорее всего, в течение ближайшего времени своей согласие с ее требованием выразят более полумиллиона человек.